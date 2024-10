Priscila Gambale é reeleita em Ferraz com 55,75% dos votos

Priscila Gambale (Podemos) foi reeleita prefeita de Ferraz de Vasconcelos. Com 100% das urnas apuradas, a candidata recebeu 55,75% dos votos, totalizando 51.200. Dr Rafu Jr. (PL) ficou em segundo, com 38,20% dos votos (35.082), seguido por Dr. Jorge (PSB) (4.821), com 5% e Doutor Caetano, com 0,81% (783). A eleição no município teve 6,20% de votos nulos e 4,31% brancos.

Após a confirmação da vitória, a candidata foi às ruas para comemorar a reeleição. Junto com o irmão, e deputado federal, Rodrigo Gambale (Podemos), ela discursou com a população. "Meu muito obrigada a todos os ferrazenses que confiaram no nosso trabalho. Fizemos uma campanha limpa, sem atacar ninguém. Meu sentimento é de muita alegria nesta noite", disse.

O vice-prefeito, Daniel Balke, também conversou com eleitores. "Vamos fazer essa cidade uma das melhores do Estado de São Paulo. A partir de amanhã, independente de terem votado nos adversários, vamos administrar para cidade de Ferraz de Vasconcelos. Sem distinção", discursou Balke.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foram 102.639 ferrazenses foram às urnas neste domingo (6).