Procura por testes de Covid-19 dispara nas farmácias de Suzano

A procura pelos testes de Covid-19 teve um aumento de 200% em farmácias do centro de Suzano. O levantamento foi feito pelo DS em quatro drogarias, que afirmaram que a procura aumentou nos últimos dois meses.

Leandro Barbosa, que é gerente da Ultrafarma localizada na Glicério, explica que o aumento aconteceu nos últimos dois meses. “A procura vem aumentando bastante nos últimos 45, 60 dias, a cada dia mais. Isso vem deixando difícil até a compra do teste com os nossos fornecedores. A gente vendia um por mês, era bem esporádico. Agora a gente vende cinco por dia, em média”, explica.

No local, é vendido o autoteste, onde o paciente compra e faz o teste em casa por conta própria, e o teste com laudo. “O autoteste sai por R$ 31,90 e o teste que a gente faz na hora, com o laudo, sai R$ 95. A procura pelo autoteste é maior, por ser mais barato, e a gente vende entre três e quatro por dia. O teste com laudo a gente vende um por dia, mais ou menos”.

Luiz Thomazini é gerente da Drogazini, localizada na rua Baruel, e afirmou que a procura aumentou muito principalmente no último mês. “Começou a aumentar a procura, mais ou menos, no dia 10 de outubro. De lá para cá aumentou muito. Antes a gente vendia cinco por semana e, agora, é cinco por dia, e vende muito rápido”. No local é vendido apenas o autoteste pelo valor de R$ 19,90.

Na Drogarias Campeã, que fica na Glicério, a procura também aumentou nos últimos meses e os testes ficam pouco tempo na unidade. “Aumentou bastante, tanto que o estoque chega e já é vendido. Por exemplo, se chegar cinco hoje, os cinco são vendidos hoje. Ficamos vários meses parados e agora voltou com tudo, tanto que estamos com um pouco de dificuldade de comprar, porque a demanda está muito grande. Por dia tem procura de pelo menos dez pessoas”, explica Aline Machado, responsável pela loja. Nessa farmácia, o autoteste custa R$ 19,99.

Ana Paula Veloso, responsável pela Farmais da Baruel, disse que o aumento vem de dois meses. “Diminuiu bastante, praticamente zerou, e de dois meses para cá está voltando a vender. Está vendendo um ou dois por semana, mas antes era zerado e agora está voltando a procurar mais”. O autoteste tem o valor de R$ 39,90 na drograria.