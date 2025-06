Professora denuncia mudança 'arbitrária' de diretora em escola

A professora Luciane Marcelino denunciou, ao DS, uma mudança considerada arbitrária da diretora da Escola Estadual Batista Renzi, no Centro de Suzano. A mudança acontecerá no dia 9 de junho.

"Isso gerou uma movimentação na comunidade escolar, porque é uma medida arbitrária, antidemocrática e injusta", disse a professora.

De acordo com ela, a mudança se dá pela escola não ter atingido a meta no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). A professora afirma, também, que os professores também poderão ser afastados e transferidos de escola. "Educação não se mede só por índices de avaliação externa. A escola, hoje, tem uma função social para além da questão de aprendizagem e isso tem que ser considerado", continuou.

"No Estado a política educacional, encabeçada pelo secretário de Educação Renato Feder, tem o objetivo de tirar os diretores das escolas caso não atinjam as metas da Secretaria de Educação. Isso já está acontecendo em Suzano e é uma medida arbitrária e antidemocrática".

Luciane afirma, ainda, que a decisão de mudança da diretora do Batista Renzi não foi discutida com a gestão da escola e nem com a comunidade escolar.

"Temos inúmeros problemas nas escolas públicas. A responsabilidade de atingir as metas, que por si só já são absurdas e não garantem aprendizado dos alunos, não é só do diretor. E nada disso foi discutido. É tudo imposto. A escola está deixando de ser um ambiente democrático".

Na visão da professora, as mudanças são ruins para os profissionais e para a comunidade como um todo. "Uma das questões principais quando falamos de aprendizado, estamos falando de criar vínculo e pertencimento. Isso é muito importante para os alunos e para os professores".

Secretaria de Educação

O DS entrou em contato com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (Seduc) para pegar um posicionamento referente aos afastamentos.

A pasta informou que dois diretores foram afastados em Suzano neste ano, usando como base os critérios estabelecidos pela Resolução nº 12, de 23 de janeiro de 2025. "A normativa regulamenta o processo de avaliação de desempenho dos diretores da rede estadual, conforme previsto desde 2022, pela Lei 1.374, de 30 de março", escreveu a Seduc.

A secretaria afirmou que a permanência de diretores sempre esteve sujeita à avaliação pelas Diretorias de Ensino. De acordo com a pasta, a resolução pode ser utilizada como base para a decisão, mas não é fator obrigatório.

A avaliação dos profissionais, de acordo com a Seduc, considera indicadores como frequência de alunos, participação nas provas bimestrais e o desempenho no Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp) e Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).

Também é analisado o uso de plataformas digitais, mas com um peso menor na composição final. O desempenho também considera o grau de vulnerabilidade de cada unidade escolar, para garantir equidade entre as escolas avaliadas.

A Seduc finalizou ressaltando que os profissionais afastados ou transferidos seguirão trabalhando na rede estadual.