Cidades

Professoras pedem melhorias para entorno da Escola Estadual Professor Doutor Giovanni Battista Raffo

Presidente da Câmara de Suzano, Artur Takayama (PL), recebeu a visita de um grupo de professoras

02 outubro 2025 - 18h03Por De Suzano
- (Foto: Divulgação)

O presidente da Câmara de Suzano, Artur Takayama (PL), recebeu na tarde de hoje (2) a visita de um grupo de professoras da Escola Estadual Professor Doutor Giovanni Battista Raffo, localizada no bairro Chácaras Nova Suzano. Elas pediram melhorias no trânsito e na segurança no entorno da unidade escolar.

Em relação ao trânsito, as educadoras pediram melhora na sinalização horizontal e vertical e ações para solucionar o trânsito caótico nos horários de entrada e saída das aulas. Além disso, informaram que caminhões das empresas existentes no bairro já colidiram com veículos de professores.

Sobre a segurança, as professoras relataram furto de bateria dos veículos, furto de veículos e roubo à mão armada. Elas pediram a instalação de câmeras de monitoramento e mais rondas ostensivas.

Takayama agradeceu a visita das professoras Verônica, Vânia, Edrisia e Tereza e se comprometeu a encaminhar as solicitações e os relatos às secretarias de Segurança Cidadã e de Transporte e Mobilidade Urbana.

