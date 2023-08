Professores da Etec de Suzano realizam ato na próxima segunda-feira em prol da greve do Sinteps

Os professores da Escola Técnica Centro Paula Souza (Etec) de Suzano realizam, na próxima segunda-feira (14), a partir das 10 horas, um ato público para “abraçar” a greve geral do Sindicato dos Trabalhadores do Centro Paula Souza (Sinteps).

Pelo menos 143 unidades, de 310, aderiram ao movimento em todo o Estado, informou o professor Felipe Roberto, da Etec de Suzano, que está vigente desde o dia 8 de agosto.

Da região, as unidades da Etec de Suzano, Arujá, Ferraz, Itaqua, Poá, Santa Isabel e Mogi das Cruzes seguem em greve por tempo indeterminado. Em todas as unidades há adesões parciais dos professores e funcionários.

Os trabalhadores reivindicam reajuste salarial que reponha a inflação, definição de data para pagamento do bônus da educação e definição das discussões sobre a carreira. Em 13 de julho, os trabalhadores fizeram uma paralisação de um dia como alerta.

“O governo vem abrindo um diálogo pequeno, mas vem abrindo, apenas por causa da greve. Ainda temos um diálogo amplo a ser aberto com o Centro Paula Souza/ Governo do Estado de SP com os trabalhadores e comunidades das Etecs e Fatecs”, disse o professor.

Segundo Roberto, o Centro Paula Souza prometeu até o dia 18/ 08 um texto-base para a revisão de carreira.”Porém nesta semana publicaram uma portaria para um grupo de trabalho desenvolver este texto até (em) 40 dias”, completou.

Do lado do governo do estado, o professor explica que estão repassando parte dos cursos técnicos para as escolas estaduais, “via contratos precarizados com empresas privadas”.

Ato em Suzano

O ato público em Suzano está marcado para segunda-feira (14) às 10 horas da manhã em frente a Etec, localizada na Rua Guilherme, 325, Vila Urupês. Os funcionários convidam a todos os moradores para participarem e ajudarem a defender a escola.

“Esperamos que todos que compartilhem as nossas pautas estejam presentes. O ato será apenas no local, será simbólico e pacífico”, informou Roberto.

CPS

Em nota, o Centro Paula Souza (CPS) explicou que trabalha para valorizar os servidores da instituição. A Bonificação por Resultados (BR), referente ao ano de 2022, por exemplo, já foi publicada no Diário Oficial do Estado e será paga até outubro, podendo ser antecipada para setembro.

“A atual gestão, já em seu primeiro ano de governo, concedeu um reajuste acima da inflação para os servidores públicos”.

O estudo para o novo Plano de Carreiras dos servidores do CPS está em andamento e contava, até o dia 23 de junho, com a participação de representantes do sindicato, que optaram por se desligar do grupo de trabalho. “A proposta do novo plano de carreira será encaminhada às instâncias responsáveis pela sua análise até setembro, e as contribuições do Centro Paula Souza serão avaliadas”.

Segundo o CPS, a atual gestão está comprometida em investir nas Etecs e Fatecs para ampliar as oportunidades de acesso à formação profissional gratuita em São Paulo. “A instituição adotará todas as medidas necessárias para garantir que os estudantes não sejam prejudicados”.