Projeto abre oportunidade para registro de sonhos e sentimentos

Com o intuito de registrar sonhos ocorridos durante a quarentena, os amigos Rafael Felsemburg e Simone Bersote criaram o projeto “Sonhos de Uma Quarentena”. O objetivo é criar um espaço para compartilhar sentimentos e descobertas realizadas através dos sonhos durante esse período.

De acordo com Felsemburg, a ideia de criar o projeto surgiu ao acaso. Ele conta que sempre conversou com amigos sobre sonhos, e que durante a quarentena, notou um certo padrão nos relatos. Foi a partir daí que o interesse em disponibilizar um espaço onde as pessoas pudessem escrever e compartilhar seus sonhos ganhou força.

“Percebi que os sonhos nesse período estão mais diferentes, mais ‘loucos’. Pensei em juntar esses relatos e disponibilizar para que os leitores possam fazer suas próprias interpretações. A ideia é trazer o projeto para a contação de histórias, sem fazer uma análise nem nada do tipo”, explica Felsemburg.

Logo em seguida, Simone foi convidada para integrar o projeto. A psicóloga conta existem explicações para a mudança dos sonhos e do novo padrão para a quarentena. Entre os motivos está o medo do desconhecido, como o novo coronavírus, que pode ser interpretado nos sonhos como perigo e tensão, o que permeia a maioria dos mais de 20 relatos já recebidos pelo projeto.

“Os sonhos acontecem devido a transformação do inconsciente para tentar nos proteger. Fora da pandemia, eu diria que os sonhos servem para nos preparar para o dia seguinte. Na psicologia comportamental os sonhos se baseiam nas experiências que tivemos durante o dia. O que percebemos na quarentena, são sonhos com perigos, acontecimentos estranhos e o medo do desconhecido”, esclarece Simone.

A princípio, a ideia é fazer uma primeira edição do livro que será disponibilizado gratuitamente para download, em formato de livro digital. Mas a dupla não descarta a possibilidade de continuar com o projeto após o término da quarentena. Entretanto, ambos afirmam que a continuidade depende da recepção do público à primeira edição.

De acordo com Simone, o “Sonhos de Uma Quarentena” vai receber relatos até dezembro deste ano. Os interessados em participar da iniciativa precisam aceitar um termo de autorização para a publicação do relato, bem como informar o título e data do sonho e enviar o texto. Vale ressaltar que o projeto é independente e sem fins lucrativos. Mais informações podem ser obtidas através do site sonhosdeumaquarentena.com.br.