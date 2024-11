Projeto aprovado aborda pancadões, fluxos, descarte e maus-tratos

Foi aprovado na sessão ordinária de desta quarta-feira (27), um projeto de lei complementar de autoria do Executivo que proíbe a realização de festas clandestinas como raves, fluxos, pancadões, além de tratar ainda sobre propaganda irregular e degradação de próprios públicos, de invasão e degradação, de descarte irregular de resíduos sólidos, de higienização das calçadas, de pichação, do abandono e maus-tratos de animais domésticos, de corte de árvores, e do depósito de sucatas ou ferro-velho e desmanches e comércios de peças usadas.

Ainda de autoria do Executivo, os vereadores aprovaram outros oito itens. Entre eles, o projeto que denomina rua Maria Alves Oliveira da Silva a atual rua 12 do loteamento Jardim do Lago e o que autoriza a subvenção à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Suzano.

Moção de aplauso

O vereador José de Oliveira Lima (MDB), o Zé Oliveira, entregou uma moção de aplauso aos guardas civis municipais André Alves da Silva e Eduardo Rodrigues dos Santos pelo compromisso e dedicação ao Grupo Unido na Ação de Resistência às Drogas (Guard).

Suzano Moto Fest

Foi aprovado ainda um projeto de lei de autoria do vereador Jaime Siunte (Avante) que inclui o evento Suzano Moto Fest, encontro de motoclubes e motogrupos, no calendário do município.

Título de Cidadão Suzanense

O projeto de decreto legislativo que concede o Título de Cidadão Suzanense a Célio Cesar Mediato, de autoria do vereador Pedro Ishi (PL), também foi aprovado pelo Legislativo.