Projeto 'Árvore FamiliAR' realiza plantio de 50 mudas no Parque Max Feffer

A Secretaria de Meio Ambiente de Suzano promoveu, no último sábado (27/09), mais uma edição do projeto “Árvore FamiliAR”, no Parque Municipal Max Feffer, no bairro Jardim Imperador. A iniciativa reuniu 50 famílias que participaram do plantio de espécies nativas da Mata Atlântica como grumixama, araçá, ameixoeira e pau-ferro. Cada família teve a oportunidade de plantar sua própria árvore, fortalecendo o vínculo com a natureza e incentivando a preservação ambiental.

Durante o plantio, os participantes contaram com o apoio dos técnicos do Viveiro Municipal Tomoe Uemura, que ensinaram a forma correta de manejo do solo e cuidados com as mudas. Além de um aprendizado sobre o meio ambiente, a atividade também fortaleceu os laços familiares, já que cada família poderá acompanhar o crescimento da árvore que plantou, criando novas memórias.

Criado em março deste ano, o “Árvore FamiliAR” já realizou sete encontros e garantiu o plantio de 412 mudas. Durante as outras edições, também foram plantadas mudas de ipês-amarelos, ipês-roxos, ipês-brancos, pitangueiras, goiabeiras e aroeiras. Todas as árvores escolhidas são nativas do Brasil, reforçando o compromisso do projeto com a valorização e preservação da natureza do País.

As famílias interessadas em participar da próxima edição, prevista para ocorrer no dia 25 de outubro (sábado), podem se inscrever no Viveiro Municipal (avenida Senador Roberto Simonsen, 340 - Jardim Imperador) ou entrar em contato por meio do telefone (11) 4749-3943.

Segundo o secretário de Meio Ambiente, André Chiang, o “Árvore FamiliAR” vem se consolidando como uma importante iniciativa de preservação em Suzano. “Em apenas sete encontros, já realizamos o plantio de mais de 400 árvores, reforçando o compromisso do município com a ampliação das áreas verdes. Além disso, o projeto também se destaca como uma atividade cultural, já que o ato de plantar simboliza o carinho e a união das famílias suzanenses”, destacou.