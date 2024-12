Projeto 'Colaboração' capacita mais de 800 pessoas em dois anos de atividades

O projeto “Colaboração”, promovido pela Secretaria de Comunicação Pública de Suzano, já capacitou 808 pessoas ao longo de seus dois anos de atuação. A iniciativa foi desenvolvida com o objetivo principal de fortalecer a integração da comunidade junto à prefeitura e combater a disseminação de notícias falsas, oferecendo ações educativas focadas no uso consciente e responsável das redes sociais. Os eventos são realizados com o apoio do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) e ocorrem no Cineteatro Wilma Bentivegna, no centro, em datas previamente agendadas e divulgadas.

Com o aumento do impacto das informações digitais, especialmente as falsas, o projeto tem se tornado uma ferramenta fundamental para a conscientização e formação de cidadãos críticos e bem informados. Por meio de palestras, rodas de conversa e outras ações educativas, os participantes são incentivados a refletir sobre o papel da comunicação na sociedade atual e a importância de disseminar conteúdo responsável e preciso.

Desde o seu lançamento, a iniciativa já realizou sete encontros, cada um voltado para um segmento específico, como comerciantes, empreendedores, líderes religiosos, servidores públicos municipais, estudantes do ensino público, profissionais da Educação, representantes de grêmios estudantis, universitários, entre outros.

Somente em 2023, foram realizadas quatro edições, alcançando cerca de 450 pessoas. Os envolvidos tiveram a oportunidade de aprender noções sobre redação de textos, fotografia e uso adequado das redes sociais, com ênfase na clareza das informações compartilhadas na internet. Além disso, abordou-se como as plataformas digitais podem ser utilizadas de maneira estratégica e responsável, favorecendo a disseminação de informações precisas. Ao longo das ações, palestrantes de diferentes áreas compartilharam seus conhecimentos com os alunos.

Para o secretário municipal de Comunicação Pública, Paulo Pavione, o projeto tem se mostrado efetivo, sobretudo no combate à desinformação. “É gratificante observar como, ao longo desses dois anos de projeto, muitas pessoas têm se dedicado a aprender a identificar notícias falsas e a agir de forma responsável no ambiente digital”, declarou. O prefeito Rodrigo Ashiuchi marcou presença como convidado especial em duas ocasiões, nas quais teve a oportunidade de destacar a importância de iniciativas como essa para a cidade. “Estamos oferecendo as orientações necessárias aos munícipes sobre o uso das mídias sociais, considerando o impacto crescente dessas plataformas na vida cotidiana”, afirmou.