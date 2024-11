Projeto da alça do Rodoanel fica pronto no início de 2025

Em reunião realizada nesta quinta-feira (21) com o secretário estadual de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini, o prefeito Rodrigo Ashiuchi recebeu a confirmação de que o governo do Estado concluirá, no início do ano que vem, a última etapa do projeto executivo do “Complexo Viário do Alto Tietê”, que inclui a implantação de uma alça de saída em cada sentido do Rodoanel Mário Covas (SP-21) em Suzano. O encontro ocorreu na sede da pasta, que fica no bairro do Itaim Bibi, na zona sul de São Paulo, e também contou com as presenças do presidente da Assembleia Legislativa do Estado (Alesp), o deputado André do Prado, e do prefeito eleito, o vereador Pedro Ishi.

A implantação da alça de saída no Rodoanel é vista como prioridade tanto pela atual gestão quanto pela que vai dar continuidade a esse trabalho a partir de 1º de janeiro de 2025. É uma das demandas mais relevantes da cidade, dada sua importância logística e econômica não só para Suzano, mas também para diversos municípios vizinhos. Em reuniões recentes com o chefe do Poder Executivo suzanense, o secretário Benini vinha reforçando que a obra está sendo priorizada pelo governador Tarcísio de Freitas e que o prazo está sendo cumprido dentro dos trâmites.

Essa etapa final do projeto executivo é fundamental para definir os últimos detalhes antes do início das obras. As rampas de saída serão instaladas na avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66), conforme solicitado desde o início da gestão pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi. O Trecho Leste do anel viário foi entregue em junho de 2015 só com as alças de acesso, instaladas na avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66). Assim, o motorista consegue apenas entrar no Rodoanel pela cidade. As tratativas sobre a alça entre a Prefeitura de Suzano e os governadores que conduziram São Paulo nos últimos anos ocorrem desde que o prefeito Rodrigo Ashiuchi assumiu a gestão, em 2017. O projeto avançou ao longo dos oito anos, mas o início do projeto executivo, em março deste ano, representou um salto para a “fase final”. Na ocasião, Benini veio até a região e anunciou, em reunião com prefeitos na sede do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat+), em Mogi das Cruzes, a construção de um complexo viário na região. De acordo com a gestão estadual, a execução do projeto, iniciada em março deste ano, tem até 12 meses para ser concluída e deve custar cerca de R$ 30 milhões, sendo sucedida pelo início das obras, também em 2025. Os trabalhos de implantação do complexo ficarão sob responsabilidade da Concessionária SPMar e contarão com um aporte estadual.

O presidente da Alesp, André do Prado, enalteceu o avanço do projeto para a construção das saídas do anel viário. “Tratamos sobre esse assunto importantíssimo e tão esperado para Alto Tietê e Suzano, que é a implantação das alças do Rodoanel”, ressaltou o deputado.

O prefeito eleito, Pedro Ishi, lembrou das dificuldades enfrentadas pelo atual chefe do Executivo nas tratativas para a implantação do complexo. “Acompanhei essa luta do prefeito Rodrigo Ashiuchi durante esses oito anos e sei da importância desse complexo viário para o Alto Tietê e para o desenvolvimento da cidade”, ressaltou.

O chefe da pasta estadual reforçou que os trabalhos para implantação do complexo serão iniciadas no ano que vem.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi destacou que o projeto avança de forma satisfatória e que as obras, enfim, estão próximas de serem iniciadas. “Esta é uma batalha que travamos desde o início do nosso governo e que, agora, está se tornando realidade. A implantação da alça vai permitir que veículos de importação e exportação tenham uma ótima opção de entrada e saída em nossa cidade. Será um avanço econômico e logístico espetacular não só para Suzano como para nosso Alto Tietê como um todo”, destacou o chefe do Poder Executivo.