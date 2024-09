Projeto da Assistência Social de Suzano é escolhido para mostra estadual

O projeto “Proteção Social Básica no domicílio para pessoas idosas e pessoas com deficiência”, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, em parceria com a Associação de Assistência à Mulher, ao Adolescente e à Criança Esperança (Aamae), foi um dos trabalhos selecionados pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social para a 1ª mostra de experiências de trabalho social com famílias da Proteção Social Básica do Estado de São Paulo. O evento será realizado nos dias 25 e 26 de setembro (quarta e quinta-feira), na Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha, na zona norte da capital.

Ao todo, 186 municípios paulistas enviaram projetos para a pasta estadual, que validou iniciativas de cem destas cidades e escolheu 28 para serem apresentadas. O objetivo da mostra é dar visibilidade às práticas municipais de trabalho social com familiares no Sistema Único de Assistência Social (Suas), realizadas por equipes de Proteção Social Básica, nos territórios de vivência dessas famílias, que se constituem como público-alvo da Política Nacional de Assistência Social.

O secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo afirmou que essa iniciativa é muito importante para atender aos cidadãos que têm dificuldade de acesso aos serviços da pasta. “Essas pessoas podem ter direito ao Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou necessitam fazer o seu CadÚnico, entre outras demandas”.