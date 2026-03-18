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Jornal Diário de Suzano - 18/03/2026
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Transporte

Projeto "Ferraz por Elas" inicia capacitação voltada a servidores da Secretaria de Transporte

Primeira formação da Coordenadoria da Mulher busca qualificar os homens da pasta para a atuação no cotidiano do trânsito

18 março 2026 - 13h43Por de Ferraz
A atividade foi direcionada aos servidores homens da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana A atividade foi direcionada aos servidores homens da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana - (Foto: Vinicius Cavalcante / Secom FV)

A Coordenadoria da Mulher de Ferraz de Vasconcelos realizou, na manhã desta quarta-feira (18), a primeira capacitação do projeto “Ferraz por Elas”, iniciativa voltada à promoção da equidade de gênero no serviço público municipal. A atividade foi direcionada aos servidores homens da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana e ocorreu na sede da pasta, localizada na Rua Floriano Peixoto, 501, na Vila Romanópolis.

Com foco na realidade operacional da secretaria, a capacitação tem como objetivo aprimorar a atuação dos profissionais nas atividades diárias relacionadas ao trânsito. A proposta alia a discussão sobre equidade de gênero à qualificação do atendimento à população, incentivando posturas mais respeitosas, equilibradas e humanizadas em abordagens, orientações e situações de mediação de conflitos.

Durante o encontro, foram abordados temas como empatia, responsabilidade social, convivência no ambiente profissional e prevenção de condutas discriminatórias. A iniciativa busca, sobretudo, fortalecer a consciência dos servidores sobre o impacto de suas atitudes no espaço público, contribuindo para um trânsito mais seguro e cidadão.

Para a coordenadora executiva da Coordenadoria da Mulher, Juliane Gallo, a ação representa um avanço na integração entre políticas públicas e a prática cotidiana do serviço público. “O ‘Ferraz por Elas’ propõe uma mudança de cultura que também se reflete no dia a dia das ruas. Ao envolver os profissionais da mobilidade urbana, promovemos não apenas a equidade de gênero, mas também um atendimento mais humano e qualificado à população”, destacou.

A capacitação marca o início de um ciclo formativo que será ampliado ao longo do ano, contemplando outras secretarias municipais. A expectativa é fortalecer, de forma contínua, a cultura de respeito, inclusão e valorização das pessoas, aliada à melhoria dos serviços prestados à população de Ferraz de Vasconcelos.

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