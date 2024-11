Projeto Grupo Unido na Ação de Resistência às Drogas atinge 4 mil crianças formadas

A Secretaria Municipal de Segurança Cidadã formou nesta terça-feira (19/11) mais 150 crianças pelo Grupo Unido na Ação de Resistência às Drogas (Guard), do Projeto Sementinha, da Guarda Civil Municipal (GCM). Com a solenidade realizada com os alunos da Escola Municipal Professor Manoel Vicente Ferreira Filho, que fica na Vila Helena, o programa atingiu a marca de 4.007 estudantes formados desde o início da gestão, em 2017.

Essa é a segunda cerimônia de formação realizada pela iniciativa em menos de uma semana. Na última quinta-feira (14/11), a pasta também finalizou o programa com 340 crianças da Escola Municipal José Celestino Sanches, do Jardim Varan. As duas turmas tiveram os trabalhos iniciados no mês de setembro e receberam seis aulas.

O programa Guard tem como objetivo instruir e garantir que os jovens evitem as drogas e adotem a cultura de paz como um caminho para suas vidas, de maneira que isso os ajudem a potencializar suas relações dentro da sociedade. Ele é aplicado a alunos do 4º e 5º ano do ensino fundamental. As aulas especiais abordam respeito, disciplina, combate aos entorpecentes, cidadania, entre outros temas.

A formação desta terça-feira foi realizada em dois períodos. Os eventos contaram com as presenças dos secretários municipais de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo, e de Educação, Leandro Bassini; da comandante da GCM de Suzano, Tatiana Orita; do subcomandante da corporação, Edmundo Gomes; da coordenadora do setor de Programas, Projetos e Inovação da Educação, Sueli Stuchi; da supervisora de Ensino da escola, Angela Papaiz; e da coordenadora da unidade, Maira Borges Miotto Quadra.

O secretário de Educação parabenizou os alunos que concluíram a formação. “O projeto é muito importante para formar bons cidadãos e tenho certeza de que essas crianças terão uma relação mais saudável com a sociedade. Elas foram muito determinadas durante o período e isso tem que ser enaltecido”, afirmou Bassini.

Afrânio Evaristo, por sua vez, destacou a importância das crianças, agora formadas, multiplicarem as informações adquiridas. “É fundamental que elas retransmitam as ações de resistência às drogas para familiares e amigos. São mais de 4 mil crianças formadas na gestão, número que nos deixa felizes. Se todas essas crianças multiplicarem as orientações dadas durante o Guard, nosso trabalho terá um alcance muito maior”, afirmou o secretário de Segurança Cidadã de Suzano.