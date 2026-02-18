Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 17/02/2026
Oportunidade

Projeto 'Suzano Mais Emprego' recebe 62,6 mil currículos em um ano

Em 2025, 33,2 mil candidatos foram encaminhados para as 4,3 mil vagas divulgadas pelas empresas participantes

18 fevereiro 2026 - 17h02Por da Reportagem Local
Projeto 'Suzano Mais Emprego' recebe 62,6 mil currículos em um anoProjeto 'Suzano Mais Emprego' recebe 62,6 mil currículos em um ano - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano )

A Prefeitura de Suzano divulgou que a plataforma “Suzano Mais Emprego” contabilizou durante todo o ano passado 62.678 currículos recebidos. Os meses com maior número de candidaturas foram fevereiro (6.893), agosto (6.305) e abril (5.953). Desse total, 33.202 candidatos foram selecionados para participar de processos seletivos em uma das 4.301 oportunidades oferecidas por empresas parceiras.

Para este ano, o envio de currículos também segue alta. Apenas em janeiro, a plataforma já recebeu 1.585 currículos que foram encaminhados para novas vagas.

Iniciativa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, a plataforma tem como objetivo centralizar ofertas de trabalho e facilitar a procura dos cidadãos por uma nova colocação, assim como a de empresas por funcionários. 

As oportunidades divulgadas são atualizadas diariamente no site suzanomaisemprego.com.br, que também permite consultar as exigências sinalizadas pelos contratantes para cada ocupação, como nível de escolaridade, experiência prévia, CNH e formações específicas. O programa também promove oportunidades voltadas exclusivamente para pessoas com deficiência (PCDs), que exigem laudo comprobatório além das demais qualificações e documentos necessários.

Para obter mais informações sobre o programa, é possível entrar em contato por meio do telefone (11) 4745-2008 ou pessoalmente, comparecendo ao Centro Unificado de Serviços (Centrus), localizado na avenida Paulo Portela, 210, na região central. Importante destacar que as candidaturas são feitas exclusivamente pelo site.

O secretário Mauro Vaz destacou que o programa vem garantindo cada vez mais acesso a vagas de trabalho para os moradores da cidade. “Os números de 2025 e do começo deste ano mostram a força do ‘Suzano Mais Emprego’. Vamos seguir trabalhando para que este possa ser um referencial para nossa população em busca de uma nova oportunidade ou do primeiro emprego”.

