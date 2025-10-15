Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 15/10/2025
Cidades

Protesto quer impedir transferência da Diretoria de Ensino de Suzano

Unidade administrativa do estado será transferida para a Escola Estadual Batista Renzi

15 outubro 2025 - 08h00Por Laura Barcelos - da Reportagem Local
Protesto quer impedir transferência da Diretoria de Ensino de SuzanoProtesto quer impedir transferência da Diretoria de Ensino de Suzano - (Foto: Laura Barcelos/DS)

A subsede de Suzano do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp) realizou, nesta terça-feira (14), um ato contra a transferência da Diretoria de Ensino (DE) de Suzano para a Escola Estadual Batista Renzi, localizada na Vila América, em Suzano.

A ação, que aconteceu em frente a DE de Suzano, contou com a presença da codeputada estadual, Sirlene Maciel, de alunos, professores e membros da Associação Metropolitana dos Estudantes Secundaristas da Grande São Paulo (Ames), que, além de reivindicar contra a transferência da Diretoria de Ensino, também lutaram contra o fechamento do período noturno da Escola Estadual Professora Ignês Corrêa Allen, localizada na Vila Maria Rosa, em Ferraz de Vasconcelos.

Na ocasião, participantes do ato foram até a DE entregar ao dirigente regional de ensino, Leonardo Hernandez Felício, um documento feito pelos professores da Escola Estadual Batista Renzi com questionamentos como custo e transparência dos processos. “Em momento nenhum, tudo isso foi discutido com a comunidade escolar ou com os professores, ninguém está sendo informado de nada. A reação dos alunos e professores é essa, eles querem ser ouvidos”, destacou a coordenadora da subsede de Suzano da Apeoesp, Ana Lúcia Ferreira.

Segundo a coordenadora, não houve resposta positiva durante a reunião. “Não houve acordo, uma clara antidemocracia. Vamos continuar mobilizados”, declarou Ana Lúcia.

Atualmente, a escola possui cerca de 1,6 mil alunos e 80 professores. Ainda segundo Ana Lúcia, há possibilidade de novos atos. “Vamos aguardar o resultado de alguma situação, para organizar a comunidade e ver quais ações vamos organizar”.

Consequências

A coordenadora explicou que, assim como já viu acontecer em outras escolas, o processo de transferência da Diretoria de Ensino para uma unidade escolar pode ocasionar o fechamento dela. “Isso vai acontecer com o Batista Renzi, parte do prédio funciona como diretoria, não entram novos alunos, gradativamente vão acabando os cursos, chegando em 2028 só terá o terceiro ano do ensino médio e a escola será fechada”.

“Estamos aqui para prestar a solidariedade ativa na luta, estamos com vocês. Não vai ter fechamento. Queremos uma educação pública de qualidade, professores bem remunerados, merenda de qualidade, escolas onde o estudante possa se adequar ao horário em que ele consiga estudar”, destacou a codeputada.

Já segundo a aluna Sophia Martins, de 17 anos, a medida é prejudicial para a formação dos alunos. “Salas de aula serão fechadas e os alunos vão ficar sem ter onde estudar. Se uma parcela da escola vai ser utilizada para uma instituição administrativa do estado, o estudante que já não tinha espaço de voz terá cada vez menos lugar. Não pode fazer barulho e os jovens fazem, os jovens falam. Estamos tendo nossos gritos silenciados”, comentou.

Entenda o caso

Há cerca de um mês cinco professores representantes da escola e dois representantes do sindicato participaram de uma reunião com o dirigente regional de ensino de Suzano, Leonardo Hernandez Felício, para tratar sobre “boatos” do fechamento da escola. Na ocasião, eles foram informados de que o local onde a Diretoria de Ensino de Suzano funciona atualmente, na avenida Mogi das Cruzes, não tem acessibilidade e paga aluguel. “O Ministério Público está pressionando a DE para acertar o prédio”, explicou a coordenadora. Para isso, ainda segundo Ana Lúcia, o dirigente regional informou que a Prefeitura de Suzano cedeu um terreno na região central de Suzano para construir o novo equipamento, entretanto a Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) alegou que o custo é alto.

Secretaria de Educação do Estado: ‘Mudança não trará prejuízo aos alunos e professores”

A Unidade Regional de Ensino (URE) de Suzano esclareceu ontem que está em andamento um estudo sobre a possível utilização de espaços ociosos da unidade de ensino para abrigar também a URE. A informação é da Secretaria Estadual de Educação. “As informações foram compartilhadas com representantes da Apeoesp em reunião na sede da URE na manhã desta terça-feira (14)”. 

Segundo a URE, caso a mudança se concretize, não haverá prejuízo aos alunos ou professores da unidade.

Deixe seu Comentário

