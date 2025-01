Psicóloga explica como estabelecer metas e evitar frustrações em 2025

O ano de 2025 começou. Junto com ele, vem a ansiedade e a expectativa por mudanças positivas que dominam a mente de muitas pessoas. Não é segredo que a mudança se faz necessária para conseguir seus objetivos, mas é preciso se planejar para evitar frustrações.

Em entrevista ao DS, a psicóloga, psicanalista e palestrante, Luciana Inocêncio, explica como deve ser feito o planejamento. De acordo com ela, o primeiro passo é fazer um balanço do que deu ou não certo no ano anterior. “Mudar a rotina é necessário. Somos seres em mudança o tempo todo. É importante fazer um balanço do que deu errado e fazer as mudanças necessárias. É preciso olhar no que deu certo e analisar quais foram os progressos. As pessoas focam muito naquilo que não deu certo”, explica.

Luciana enfatiza que, muitas vezes, o balanço é mais positivo do que negativo, mas as pessoas não enxergam este lado. O motivo é o hábito de se comparar o tempo todo. “As pessoas ficam se comparando o tempo todo. A internet proporciona muito isso. A realidade de uma pessoa normal é diferente de um influenciador, por exemplo. Essas comparações geram frustrações”.

Após a análise, é hora de planejar as metas. É preciso paciência. Para Luciana, é fundamental que elas sejam estabelecidas a curto, médio e longo prazo. É importante que elas sejam reais. Por isso é importante se organizar psicologicamente. “Quando coloca metas irreais, a chance de se frustrar é grande. Justamente porque colocam objetivos que não vão conseguir. Não por falta de competência, mas pela ausência de planejamento e organização psicológica. Quanto mais organizado for psicologicamente, mais você atinge seus objetivos”, enfatiza.

Uma barreira a ser superada neste período é a ansiedade. Com o avanço da tecnologia, tudo ficou mais rápido. A rapidez pode fazer com que atitudes sejam tomadas por impulso, o que pode ser um problema, segundo explicou Luciana. “Somos ansiosos, pois o mundo é desta maneira. Tudo requer atitudes rápidas. Quanto mais você tomar decisões por impulso, maiores são as chances de errar. Nem tudo dá para fazer em 24 horas. Por isso é importante se organizar”, pontuou.

Por fim, a profissional reforça que as mudanças virão se a própria pessoa mudar. “Não adianta querer resultados diferentes se continuar fazendo tudo igual. As coisas só mudam se a gente mudar”, finalizou.