Rede de Saúde ganha seis novos postos e amplia atendimentos

A rede municipal de Saúde de Suzano ganhou seis novos postos da Atenção Básica nos últimos seis anos, que têm contribuído para a ampliação da oferta de atendimentos e serviços médicos e odontológicos para a população.

A implantação dos novos equipamentos reforçou a cobertura assistencial, contemplando as regiões central, norte e sul da cidade.

O aumento da infraestrutura da Atenção Básica foi iniciada com a inauguração do primeiro destes seis postos, em 17 de agosto de 2018, quando foi aberta a Unidade de Saúde da Família (USF) Marcelino Maria Rodrigues, no Jardim Brasil (rua Antônio Inácio, 540), na região sul.

Quase nove meses depois, em 1º de junho de 2019, foi entregue à população a USF Onésia Benedita Miguel, no Jardim Suzanópolis (rua Leonor Edmee de Castro, 205), que integra o chamado centro expandido. Ainda naquele ano, em 3 de agosto, a região norte ganhou a USF Maria Inês Santos, no Jardim Revista (rua Santo Antônio, 325).

Pouco menos de um ano após a terceira entrega, foi aberta na Vila Amorim, em 8 de julho de 2020, a USF Vereador Marsal Lopes Rosa (rua Professor Jeremia, 456). A partir de 2021, começaram a ser inauguradas as novas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Suzano. Em 23 de outubro deste ano, chegou ao Jardim Monte Cristo a UBS Adelzuita Ferreira dos Santos (rua Cachoeira, s/n). Já no dia 9 de abril de 2022 foi aberta no Jardim Dona Benta a UBS Octacilio de Carvalho Schiavi (rua Presbítero de Oliveira, 35).

Juntas, essas seis novas unidades realizam em média 22.311 procedimentos e 9.979 consultas por mês. Os serviços incluem atendimentos nas áreas de Medicina, Enfermagem, Odontologia, Psicologia, Farmácia, Nutrição e Fonoaudiologia, além da oferta de medicamentos disponibilizados pelo setor de Farmácia e dos cuidados realizados nas salas de coletas, de exames, de imunização, de curativo, de reidratação, de inalação e de vacinas. Também estão incluídas na rotina de atividades, a aferição de pressão arterial, a coleta de exames laboratoriais, a coleta de papanicolau e os testes de Covid-19, HIV, sífilis e de hepatites B e C.

Em breve, o bairro Parque do Colégio também contará com uma estrutura que ofertará todos esses serviços. As obras que garantirão uma nova UBS na rua Inácio Garcia estão avançadas, com a finalização das atividades na laje, serviços de alvenaria e implantação da rede de esgoto e água fria, além da instalação de cabos. O posto de saúde vai abrigar três consultórios destinados aos atendimentos nas áreas de Pediatria, Ginecologia e de Clínica Geral, além de um consultório direcionado à telemedicina.

Além disso, duas novas UBSs também serão construídas nos bairros Jardim Saúde e Cidade Boa Vista. A proposta do município de incluir esses equipamentos no novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do governo federal foi contemplada pelo Ministério da Saúde, por meio da Portaria nº 3.617/2023.

Neste momento, estão sendo elaborados os projetos das unidades, para que possam ser iniciadas as licitações que definirão as empresas responsáveis pelas obras.

O secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, destacou que os novos equipamentos que passaram a integrar a rede da Atenção Básica são fundamentais para a oferta de Saúde em todas as localidades do município. “Conseguimos disponibilizar equipamentos em mais bairros da cidade, garantindo mais agilidade nos deslocamento dos munícipes às unidades, o que contribui para a prevenção e com os atendimentos a toda a família”, ressaltou Ferreira.

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, enfatizou que a ampliação da infraestrutura de atendimento reforçou a cobertura de assistência na cidade e melhorou a qualidade de vida da população.

“Procuramos implantar novos equipamentos em todas as regiões, para que todos os moradores fossem contemplados com as melhorias que têm sido implementadas desde 2017. São quase 10 mil consultas por mês somente nas novas unidades, o que revela o salto que foi dado no que diz respeito à abrangência dos serviços em Saúde, tão fundamentais para o bem-estar dos munícipes”, frisou o chefe do Executivo suzanense.