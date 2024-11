Representantes da saúde estão os homenageados em evento da Câmara

A Câmara de Suzano realizará, no dia 6 de dezembro, às 18 horas, a sessão solene dos “Profissionais do Ano 2024”. O evento será no Plenário do Palácio “Deputado José de Souza Candido”. Entre os 36 homenageados, estão sete profissionais da área da saúde.

Diego Frederico Rabeca da Costa foi escolhido como “Agente Comunitário de Saúde do Ano”. Ele atua há 15 anos na área e trabalha na Unidade de Saúde da Família (UBSF) Jardim do Lago.

O título de “Cirurgião Dentista do Ano” será entregue a Michel Rodrigo de Barros. Ele cresceu no Jardim Imperador e se formou na profissão em 2004. Desde 2007 possui consultório no município. Barros é diretor da Organização Não Governamental Por1sorriso, onde atua desde 2017, que leva tratamento odontológico de qualidade pelo Brasil e para alguns países africanos.

O prêmio de “Enfermeira do Ano” será entregue a Daniela Barbosa Miranda Falleiros. A homenageada é formada há 20 anos e possui MBA em Gestão de Qualidade e Segurança do Paciente e Gestão Hospitalar. Ela já atuou em alguns hospitais da região e atualmente é supervisora de Enfermagem da Unidade Neonatal do Hospital e Maternidade de Suzano (antiga Santa Casa de Misericórdia de Suzano). A “Farmacêutica do Ano” será Aline Aparecida de Souza. Formada pela Universidade de Mogi das Cruzes em 2014, ela tem mestrado e doutorado em Biotecnologia Aplicada à Saúde.

Aline dá aulas no Centro Universitário Piaget (UniPiaget) desde 2022, onde, além de integrar o corpo docente, coordena os cursos de Farmácia e Biomedicina e lidera o Programa Farmácia Solidária Universitária, projeto que também participou da criação e tem como objetivo receber doações de medicamentos e repassá-los à população, além de proporcionar aos alunos experiências práticas.

Vanessa Falbo Simões Mariano receberá o título de “Fonoaudióloga do Ano”. A homenageada é formada há 24 anos pela Universidade Bandeirante de São Paulo, com mestrado em Linguística Geral e Semiótica pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciência Humanas da Universidade de São Paulo (USP).

Vanessa trabalha na Prefeitura de Suzano desde 2023 e foi eleita conselheira gestora da unidade e conselheira municipal de saúde pelo segmento trabalhador. Também dá aulas e coordena o curso de Fonoaudiologia no Centro Universitário Braz Cubas, em Mogi das Cruzes. Isabela Cristina Padovez Ribeiro será condecorada com o título de “Psicóloga do Ano”. Ela é graduada em Psicologia pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e pós-graduanda em Trabalho Social com Famílias e Comunidades na Faculdade Paulista de Serviço Social (Faps).

Além de trabalhar no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), a homenageada se destaca por seu envolvimento em projetos que visam à construção de processos psicossociais em territórios vulneráveis. O médico Agnaldo Ramos será condecorado com o título de “Médico do Ano”. O homenageado é formado há 30 anos pela Faculdade de Medicina do ABC, sendo especializado em Pediatria e Hebiatria. Além de atuar como pediatra na Prefeitura de Suzano desde 2022, também exerce a função em clínica particular e na Prefeitura de Poá (desde 1999) e na Unidade Básica de Saúde (UBS) da Vila Paranaguá, em São Paulo.