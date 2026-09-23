Mirambava recebe feira de emprego e encaminha 160 candidatos a vagas de trabalho

A Prefeitura de Suzano, em parceria com o Fundo Social do Estado de São Paulo, promoveu, nesta quarta-feira (23/09), no Complexo de Educação e Cultura Mirambava, no centro, um mutirão voltado à empregabilidade, qualificação profissional e oferta de serviços à população.

Durante a ação, foram entregues 45 certificados para alunos que concluíram cursos de “Manutenção de ar-condicionado” e “Criação de jogos e aplicativos”, por meio do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), além do encaminhamento de candidatos para 160 vagas disponíveis via programa municipal “Suzano Mais Emprego” e outras oportunidades oferecidas pela plataforma estadual “Trampolim”.

As capacitações ampliam as possibilidades de ingresso no mercado de trabalho ao oferecer conhecimentos em áreas distintas. Enquanto a formação em manutenção de ar-condicionado proporciona conhecimentos voltados a um segmento de prestação de serviços, o curso de criação de jogos e aplicativos aproxima os participantes do setor de tecnologia.

O evento contou com equipes do Banco do Povo, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e do Poupatempo, além de atendimentos voltados ao empreendedor artesão.

A dirigente do Saspe, Déborah Ishi, ressaltou a importância da qualificação para ampliar as possibilidades de ingresso no mercado de trabalho. “Uma oportunidade de emprego muitas vezes começa com a oportunidade de aprender e se qualificar. É por isso que no Saspe temos buscado oferecer cursos em diferentes áreas, acompanhando as necessidades do mercado e também os interesses da nossa população. Queremos que cada vez mais pessoas tenham acesso a essas capacitações, adquiram novos conhecimentos e estejam preparadas quando uma porta se abrir no mercado de trabalho”, afirmou.