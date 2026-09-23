Procon alerta servidores sobre cuidados com empréstimo consignado no momento da aposentadoria

O Procon de Suzano esteve ao lado da Secretaria Municipal de Administração no encontro do projeto “Amigo, Estou Aqui”, realizado na sexta-feira passada (18/09), para alertar servidores sobre cuidados com empréstimo consignado no momento da aposentadoria. A iniciativa se destaca por garantir suporte a essa etapa e se integra às ações do Núcleo de Acompanhamento aos Servidores (NAS), da prefeitura.

Nesta oportunidade, a diretora do órgão municipal, Daniela Itice, trouxe orientações práticas de condutas protetivas contra fraudes e golpes, como por exemplo não realizar contratações financeiras via celular, não passar dados sigilosos por telefone e buscar sempre instituições idôneas e transparentes para realizar negociações, bem como as formas de ajuda em caso de desacordos comerciais.

A participação do Procon de Suzano no projeto foi motivada pela percepção da equipe do NAS quanto à vulnerabilidade dos aposentados em diferentes modalidades de golpes e fraudes que vêm sendo praticadas na atualidade, especialmente para quem não têm hábito de verificar os extratos de pagamento, não desconfiam de mensagens recebidas e acabam aderindo a propostas enganosas de redução de juros, contratando empréstimos a partir da utilização do cartão de crédito.

O tema complementa o conjunto de assuntos que estão sendo tratados em mais esta edição do projeto, iniciado no último dia 21 de agosto e que completou seu terceiro encontro nesta sexta-feira, sempre de forma on-line.

Ao longo das atividades, os servidores recebem esclarecimentos e orientações sobre aspectos emocionais, sociais e culturais relacionados à aposentadoria. Os encontros também proporcionam um espaço de diálogo e troca de experiências, permitindo que os participantes compartilhem expectativas, dúvidas e sentimentos relacionados a essa nova etapa.

A diretora do Procon reforçou que as orientações quanto aos golpes são fundamentais no momento da aposentadoria. “Parabenizo a Secretaria de Administração e toda a equipe do NAS pela iniciativa de trazer o tema para dentro do projeto. Esta situação precisa ser discutida porque pode impactar na saúde financeira e também na saúde emocional das pessoas”, disse Daniela.

A secretária Cintia Lira destacou a importância da continuidade do projeto e do acompanhamento oferecido aos servidores neste período de transição. “A aposentadoria representa uma mudança significativa na vida de qualquer profissional e, por isso, precisa ser encarada com planejamento, informação e acolhimento. Desde 2021, o ‘Amigo, Estou Aqui’ proporciona aos nossos servidores um espaço seguro para conversar, esclarecer dúvidas e se preparar para essa nova etapa de forma saudável, digna e produtiva”, afirmou a chefe da pasta de Administração.

Outras informações podem ser obtidas diretamente na sede do NAS, localizada no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa, na rua Baruel, 501, sala 202, no centro, ou pelo telefone (11) 4745-2152. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.