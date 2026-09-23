Rodrigo Ashiuchi se reúne com mais de 300 lideranças na Liberdade, em São Paulo

O candidato a deputado estadual Rodrigo Ashiuchi se reuniu na última terça-feira (22/09) com mais de 300 lideranças em um encontro realizado no bairro da Liberdade, tradicional reduto da comunidade nipo-brasileira na capital paulista. A reunião foi promovida ao lado do vereador Kenji Ito e também contou com a presença do candidato a deputado federal Orlando Morando.



Durante o encontro, Ashiuchi apresentou sua trajetória na vida pública, destacando os dois mandatos à frente da Prefeitura de Suzano e a atuação na chefia da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo. Na apresentação, o candidato também falou sobre sua experiência administrativa, o trabalho desenvolvido junto aos municípios e a intenção de ampliar essa ação no âmbito estadual, levando para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) a experiência acumulada ao longo dos anos na gestão pública.



Anfitrião do encontro, o vereador Kenji Ito destacou a trajetória de Ashiuchi e sua atuação em Suzano e na capital. “Rodrigo fez muito por São Paulo, fez muito por Suzano. Foi o melhor secretário que pude presenciar em atividade em São Paulo. Conto com todos para eleger o Rodrigo para a continuidade desse trabalho na Alesp”, afirmou Ito.



Ao agradecer a presença das lideranças, Ashiuchi ressaltou a relação construída com o vereador e a participação dos convidados. “Só tenho a agradecer aos amigos que Deus me deu, pessoas que se tornaram verdadeiros irmãos, como é o Kenji Ito. Gratidão a todos os presentes neste grande encontro que, mesmo em um dia tão chuvoso, estiveram dispostos a vir participar, conhecer meu trabalho e minhas propostas para o estado de São Paulo”, afirmou o candidato a deputado estadual que também tem forte atuação junto à comunidade nipo-brasileira em diferentes cidades paulistas.