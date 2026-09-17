Rodrigo Ashiuchi e Marcio Alvino reforçam compromisso com Biritiba Mirim

O candidato a deputado estadual Rodrigo Ashiuchi (22000) esteve em Biritiba Mirim na última terça-feira (15/09), ao lado do deputado federal Marcio Alvino (2299), para uma série de agendas junto ao prefeito Carlos Alberto Taino Junior, o Inho, ao vice-prefeito Toshi Omura. Ao longo do dia, o grupo visitou moradores e estabelecimentos da cidade e, à noite, participou de duas grandes reuniões com vereadores e lideranças locais.



Durante as agendas, Ashiuchi e Alvino reforçaram o compromisso com Biritiba Mirim e relembraram investimentos já conquistados pelo grupo político, que também conta com André do Prado (222), candidato ao Senado. Entre as entregas estão o Poupatempo da cidade, o Parque Linear, a recuperação e pavimentação de vias importantes como as estradas do Sertãozinho, Rio Acima e Nirvana, além de reformas, melhorias e novos equipamentos nas áreas da saúde e educação.



O prefeito Inho destacou sua confiança em Ashiuchi. “O Rodrigo está preparado e, mais do que preparado, eu confio na pessoa do Rodrigo, que vai fazer o mesmo que o André fez por nós”, afirmou.



Alvino também ressaltou a experiência de Ashiuchi e a continuidade do trabalho regional. “A gente escolheu uma pessoa que tem experiência, foi um grande prefeito, foi três vezes presidente do consórcio regional, tem muita entrega pelo Alto Tietê. Tudo que o André do Prado fez como deputado estadual, agora o Rodrigo vai fazer no lugar dele em São Paulo”, declarou.



Ashiuchi reforçou a importância de Biritiba Mirim para o Alto Tietê e para o Estado, especialmente pela força do município na produção agrícola responsável pelo abastecimento de diversas regiões de São Paulo. “Tem oportunidades que são únicas. Vamos poder colocar um senador municipalista que conhece e ama Biritiba, ter o Marcio no Congresso e eu no Legislativo estadual, além do nosso governador Tarcísio. Com a ajuda de Biritiba, vamos dar continuidade a esse legado de entregas e trabalho pela cidade e pelo Alto Tietê”, afirmou.