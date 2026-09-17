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Jornal Diário de Suzano - 17/09/2026
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Cidades

Rua Regina Cabalau Mendonça recebe recapeamento; prefeito acompanha início das obras

Trabalhos de fresagem começaram nesta quinta-feira (17/09); intervenção, prevista para ser concluída em até 60 dias, contempla cerca de 800 metros da via

17 setembro 2026 - 17h39Por de Suzano
A Prefeitura de Suzano iniciou nesta quinta-feira (17/09) as obras de recapeamento da rua Regina Cabalau Mendonça, a principal via de ligação entre o centro da cidade e a região da Casa BrancaA Prefeitura de Suzano iniciou nesta quinta-feira (17/09) as obras de recapeamento da rua Regina Cabalau Mendonça, a principal via de ligação entre o centro da cidade e a região da Casa Branca - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Prefeitura de Suzano iniciou nesta quinta-feira (17/09) as obras de recapeamento da rua Regina Cabalau Mendonça, a principal via de ligação entre o centro da cidade e a região da Casa Branca. O prefeito Pedro Ishi e o secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, acompanharam a primeira etapa da fresagem, que consiste na retirada do pavimento existente a fim de preparar a via para as intervenções.

Com aproximadamente 800 metros de extensão, o trecho contemplado fica entre a rua Nove de Julho e a rotatória que dá acesso à avenida Senador Roberto Simonsen, à estrada dos Fernandes e à estrada Santa Mônica. A obra, realizada pela Casamax Comercial e Serviços Ltda., contemplará os dois sentidos e terá investimento de R$ 2,7 milhões. Ela também contará com reparos em guias e sarjetas, reforço da base, troca de solo e posterior recapeamento. A previsão é de que os serviços sejam concluídos em até 60 dias.

Para o secretário Samuel Oliveira, a intervenção representa uma melhoria significativa em uma via de extrema importância para a mobilidade urbana, em especial para bairros como Parque Santa Rosa, Chácaras Faggion, Jardim Quaresmeira e Jardim Vitória, além de toda a região da Casa Branca. “Estamos começando uma obra completa, que vai preparar toda a estrutura da via para receber um novo pavimento. É um investimento importante que vai proporcionar melhores condições de circulação para moradores, motoristas e pedestres”, afirmou.

A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana auxiliará os motoristas com agentes no local, que também já foi devidamente sinalizado. A circulação de veículos contará com alternância de períodos no sistema “pare e siga” sempre que houver necessidade.

Durante as primeiras horas de obras, a pasta fez desvios no trajeto do transporte público, para garantir mais agilidade na parte da manhã. No entanto, não será realizada intervenção total de sentidos, então a circulação de ônibus e vans já foi normalizada e será mantida na própria via.

Para os motoristas em geral, as alternativas, tanto para o sentido bairro-centro quanto para o sentido centro-bairro, são o recém-inaugurado trecho da avenida Senador Roberto Simonsen e as ruas Masanosuke Shibata e Sete de Setembro, além da avenida Manoel Casanova e vias paralelas à rua Regina Cabalau Mendonça, como as ruas das Acácias, das Hortências, dos Miosótis, José Simões e Ester Boros.

O prefeito Pedro Ishi destacou o planejamento das ações realizadas na região. “Estamos acompanhando de perto o início de mais uma obra importante para a mobilidade urbana. Nosso objetivo é continuar avançando com investimentos em infraestrutura, melhorando as condições das ruas e oferecendo mais qualidade de vida para quem mora e circula pela região”, declarou.

Outras obras

A nova intervenção integra um conjunto de trabalhos realizados nos últimos meses pela prefeitura na região. A rua Oswaldo de Oliveira Lima, por exemplo, recebeu pavimentação em 1.400,07 metros, com investimento de R$ 2,14 milhões, no final de 2025. A intervenção contou com fresagem e aplicação de nova massa asfáltica, contemplando inicialmente o trecho entre as ruas André Marcolongo e João Martins da Silva.

Também faz parte desse conjunto de melhorias o prolongamento da avenida Senador Roberto Simonsen, entregue em abril de 2026, que conectou a região do Jardim Márcia ao Parque Santa Rosa e ampliou as possibilidades de deslocamento com a região da Casa Branca. A obra contemplou 1,3 quilômetro de extensão, com investimento de R$ 14,9 milhões na etapa final de infraestrutura.

“Estamos fazendo um trabalho contínuo de transformação, com intervenções que melhoram a pavimentação, ampliam a mobilidade e trazem mais segurança e qualidade de vida para a população. A rua Regina Cabalau Mendonça é mais uma via que entra nesse planejamento, somando-se às melhorias já realizadas e outras que virão. Vamos seguir avançando com obras que atendam às necessidades dos moradores e fortaleçam toda essa região”, finalizou o chefe do Executivo.

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