'Encontro de Negócios' da ACE Suzano reúne empresários e comerciantes da região norte 

A Associação Comercial e Empresarial (ACE Suzano) realizou, na última terça-feira (15/09), o terceiro Encontro de Negócios da programação especial em comemoração aos 58 anos da entidade. Desta vez, a iniciativa chegou à região norte da cidade, com uma programação realizada na Casa do Norte Tonhão, no Jardim Revista. Com foco em finanças, o encontro teve como destaque a palestra “Os quatro vilões que estão roubando o dinheiro do seu caixa”, conduzida por Filipe Carvalho e Felipe Pena, da P&C Capital Group.



Durante a apresentação, os especialistas abordaram situações que podem comprometer a saúde financeira dos negócios e compartilharam orientações para uma gestão mais eficiente dos recursos.



Além da palestra, a programação contou com coffee break, apresentação da Casa do Norte Tonhão e da ACE Suzano, espaço para perguntas e um momento dedicado ao networking. A proposta foi estimular a troca de experiências e aproximar empresários e empreendedores de diferentes segmentos.



O presidente da ACE Suzano, Cristiano Homan, destacou a importância de levar a programação para diferentes regiões do município. “Chegamos ao terceiro encontro celebrando os 58 anos da ACE da forma que acreditamos, levando conhecimento para perto dos empresários e criando oportunidades para que novas conexões e negócios aconteçam. Cada edição tem mostrado a força que existe quando reunimos quem empreende e movimenta nossa cidade”, afirma.



Agora, a programação especial pelos 58 anos da ACE Suzano segue para seu quarto e último encontro, marcado para próxima segunda-feira (21/09), no auditório da entidade, localizado na rua Presidente Rodrigues Alves, 157, no Centro. A atividade terá como tema Cultura Organizacional.



O “Encontros de Negócios” é uma atividade gratuita e faz parte das iniciativas da ACE Suzano para fomentar o empreendedorismo, estimular a capacitação e ampliar as possibilidades de relacionamento entre os empresários da cidade. As inscrições podem ser realizadas por meio do site da Associação, na aba “Eventos”.



A programação especial conta com o apoio de Magic City, Colégio UNISUZ, Casa do Norte Tonhão, Marques Assessoria e Consultoria, Phoenix, P&C Capital Group, CMEC Suzano, Compre em Suzano e Juntos Somos Mais Fortes.