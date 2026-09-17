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Jornal Diário de Suzano - 17/09/2026
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Cidades

'Encontro de Negócios' da ACE Suzano reúne empresários e comerciantes da região norte 

Atividade faz parte da programação especial dos 58 anos da entidade, abordando gestão financeira, troca de experiências e networking

17 setembro 2026 - 16h33Por da Reportagem Local
'Encontro de Negócios' da ACE Suzano reúne empresários e comerciantes da região norte 'Encontro de Negócios' da ACE Suzano reúne empresários e comerciantes da região norte  - (Foto: Divulgação)

A Associação Comercial e Empresarial (ACE Suzano) realizou, na última terça-feira (15/09), o terceiro Encontro de Negócios da programação especial em comemoração aos 58 anos da entidade. Desta vez, a iniciativa chegou à região norte da cidade, com uma programação realizada na Casa do Norte Tonhão, no Jardim Revista. Com foco em finanças, o encontro teve como destaque a palestra “Os quatro vilões que estão roubando o dinheiro do seu caixa”, conduzida por Filipe Carvalho e Felipe Pena, da P&C Capital Group.

Durante a apresentação, os especialistas abordaram situações que podem comprometer a saúde financeira dos negócios e compartilharam orientações para uma gestão mais eficiente dos recursos.

Além da palestra, a programação contou com coffee break, apresentação da Casa do Norte Tonhão e da ACE Suzano, espaço para perguntas e um momento dedicado ao networking. A proposta foi estimular a troca de experiências e aproximar empresários e empreendedores de diferentes segmentos.

O presidente da ACE Suzano, Cristiano Homan, destacou a importância de levar a programação para diferentes regiões do município. “Chegamos ao terceiro encontro celebrando os 58 anos da ACE da forma que acreditamos, levando conhecimento para perto dos empresários e criando oportunidades para que novas conexões e negócios aconteçam. Cada edição tem mostrado a força que existe quando reunimos quem empreende e movimenta nossa cidade”, afirma.

Agora, a programação especial pelos 58 anos da ACE Suzano segue para seu quarto e último encontro, marcado para próxima segunda-feira (21/09), no auditório da entidade, localizado na rua Presidente Rodrigues Alves, 157, no Centro. A atividade terá como tema Cultura Organizacional.

O “Encontros de Negócios” é uma atividade gratuita e faz parte das iniciativas da ACE Suzano para fomentar o empreendedorismo, estimular a capacitação e ampliar as possibilidades de relacionamento entre os empresários da cidade. As inscrições podem ser realizadas por meio do site da Associação, na aba “Eventos”.

A programação especial conta com o apoio de Magic City, Colégio UNISUZ, Casa do Norte Tonhão, Marques Assessoria e Consultoria, Phoenix, P&C Capital Group, CMEC Suzano, Compre em Suzano e Juntos Somos Mais Fortes.

 

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