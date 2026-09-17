PlayPet é opção de lazer em Suzano para cães e tutores

O PlayPet de Suzano é uma das principais opções de lazer e bem-estar para cães e seus tutores no município, recebendo atualmente cerca de cem visitas por mês. Instalado junto ao Viveiro Municipal Tomoe Uemura (avenida Senador Roberto Simonsen, 340 – Jardim Imperador), o espaço oferece estrutura voltada à prática de exercícios, socialização e diversão dos animais.

Com 1,5 mil metros quadrados, o PlayPet conta com área verde, pista de agility equipada com diversos obstáculos, bebedouros e uma piscina destinada especialmente aos cães. Com formato de osso, a estrutura aquática possui dez metros cúbicos e 30 centímetros de profundidade. O local ainda dispõe de espaço para realização de palestras e oficinas relacionadas ao cuidado e ao bem-estar animal.

A utilização do equipamento é gratuita, mas exige o cadastro do responsável e a emissão de uma carteirinha para o animal, que deve ser renovada anualmente. Somente em 2026, já foram realizados 184 novos cadastros e 62 atualizações, totalizando 246 carteirinhas emitidas ou renovadas ao longo do ano.

Para fazer o cadastro, o tutor precisa apresentar cópias de documento com foto e comprovante de endereço, além de duas fotos 3x4 coloridas do pet e a carteira de vacinação do animal. Nos casos de renovação, são necessários os documentos que comprovem residência e vacinação atualizada. O procedimento é realizado na área administrativa do Viveiro Municipal e a carteirinha fica pronta em até três dias úteis.

O controle por meio das credenciais contribui para organizar a circulação no espaço e garantir que os animais que frequentam o PlayPet estejam com a vacinação em dia. O equipamento tem capacidade para receber até 30 cães simultaneamente e funciona diariamente, das 8 às 17 horas.

Inaugurado em 2019, o PlayPet completou sete anos de funcionamento em abril deste ano. Desde então, tornou-se um ponto de encontro para tutores que buscam proporcionar aos animais atividades ao ar livre em um ambiente preparado especialmente para esse tipo de convivência. Até abril, mais de 2 mil carteirinhas já haviam sido emitidas desde a abertura do equipamento.

O secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, destacou que a movimentação registrada demonstra a importância do equipamento para os tutores da cidade. “O PlayPet é um espaço pensado para que os animais possam brincar, se exercitar e socializar com segurança. A média de cem visitas por mês e o crescimento no número de cadastros mostram que a população aderiu à proposta. Nosso objetivo é seguir oferecendo uma estrutura adequada que contribua diretamente para o bem-estar dos cães e também fortaleça a convivência entre os tutores”, afirmou.