Serviços de desassoreamento do rio Taiaçupeba atingem 65% de conclusão

Os serviços de desassoreamento no rio Taiaçupeba-Mirim, que começaram em julho, atingiram 65% de conclusão nesta semana. Os trabalhos visam melhorar o escoamento da água da represa e evitar enchentes e alagamentos dos bairros adjacentes ao longo do fluxo da água.

Os trabalhos foram acompanhados nesta quarta-feira (16/09) pelo secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, e dos engenheiros da SP Águas, José Augusto Mendes e Luiz Carlos da Silva.

A parceria entre a Prefeitura de Suzano e o governo do Estado de São Paulo tem garantido, desde julho, quando os trabalhos começaram, a remoção de resíduos no corpo d’aǵua desde o limite com Mogi das Cruzes até a represa.

A conclusão está prevista para outubro, com a remoção total de 8 mil m³ de resíduos ao longo de 3,1 quilômetros. Atualmente já foram retirados 5 mil m³.

Outros serviços

As ações no rio Taiaçupeba passam a se integrar àquelas que também foram proporcionadas no rio Guaió entre maio e julho deste ano, que garantiram a retirada de 8 mil m³ de resíduos, no trecho de aproximadamente um quilômetro que fica entre a foz do Tietê e a avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66).

Por meio da atuação em conjunto com a SP Águas, também estão em andamento as intervenções garantem o desassoreamento do trecho do rio Tietê que corta Suzano, onde já foram retirados, numa extensão de 14,9 quilômetros (lote 4B), entre o Taiaçupeba-Mirim e o limite de Itaquaquecetuba com Poá, mais de 300 mil m³ de sedimentos desde 2023.

Em meio às tratativas que têm viabilizado o avanço dos serviços de desassoreamento, outras frentes de trabalho também estão na pauta de negociações, como o projeto de “amortecimento” do rio Una, que tem o objetivo de abrir caminho para implementação de obras que garantirão a ampliação da capacidade de escoamento das águas e controle da vazão até o rio Tietê, cujas ações deverão ocorrer nas imediações da rotatória da Praça do Sol Nascente.

O secretário Samuel Oliveira afirmou que a execução dos serviços de desassoreamento reflete o compromisso da administração municipal com essa pauta, que tem contado com apoio do Estado. “Temos estabelecido contatos permanentes com o governo estadual para garantir a remoção de resíduos do fundo dos corpos d’água. O trabalho no Guaió acabou em julho, no rio Tietê já está na fase final e agora celebramos mais da metade do serviço no Taiaçupeba concluído”, declarou o titular da pasta.

O prefeito Pedro Ishi reforçou o empenho da administração municipal para que sejam proporcionados serviços de desassoreamento em diferentes rios que cortam a cidade. “A boa relação de Suzano com o Estado está viabilizando esses serviços e quem ganha com tudo isso é a população. Sabemos o quanto essas ações fazem a diferença nos bairros do entorno em dias de fortes chuvas. Por isso, estamos mobilizados para dar solução a essas demandas e garantir o desassoreamento nos rios Guaió, Tietê e Taiaçupeba”, ressaltou o chefe do Executivo.