Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 17 de setembro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 17/09/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Serviços de desassoreamento do rio Taiaçupeba atingem 65% de conclusão

Trabalho está sendo executado entre o limite de Suzano com Mogi das Cruzes, na altura da rua Dr. Prudente de Moraes, e a barragem da represa Taiaçupeba

17 setembro 2026 - 16h55Por da Reportagem Local
Serviços de desassoreamento do rio Taiaçupeba atingem 65% de conclusãoServiços de desassoreamento do rio Taiaçupeba atingem 65% de conclusão - (Foto: Anderson França/Secop Suzano )

Os serviços de desassoreamento no rio Taiaçupeba-Mirim, que começaram em julho, atingiram 65% de conclusão nesta semana. Os trabalhos visam melhorar o escoamento da água da represa e evitar enchentes e alagamentos dos bairros adjacentes ao longo do fluxo da água.

Os trabalhos foram acompanhados nesta quarta-feira (16/09) pelo secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, e dos engenheiros da SP Águas, José Augusto Mendes e Luiz Carlos da Silva.

A parceria entre a Prefeitura de Suzano e o governo do Estado de São Paulo tem garantido, desde julho, quando os trabalhos começaram, a remoção de resíduos no corpo d’aǵua desde o limite com Mogi das Cruzes até a represa.

A conclusão está prevista para outubro, com a remoção total de 8 mil m³ de resíduos ao longo de 3,1 quilômetros. Atualmente já foram retirados 5 mil m³.

Outros serviços

As ações no rio Taiaçupeba passam a se integrar àquelas que também foram proporcionadas no rio Guaió entre maio e julho deste ano, que garantiram a retirada de 8 mil m³ de resíduos, no trecho de aproximadamente um quilômetro que fica entre a foz do Tietê e a avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66). 

Por meio da atuação em conjunto com a SP Águas, também estão em andamento as intervenções garantem o desassoreamento do trecho do rio Tietê que corta Suzano, onde já foram retirados, numa extensão de 14,9 quilômetros (lote 4B), entre o Taiaçupeba-Mirim e o limite de Itaquaquecetuba com Poá,  mais de 300 mil m³ de sedimentos desde 2023. 

Em meio às tratativas que têm viabilizado o avanço dos serviços de desassoreamento, outras frentes de trabalho também estão na pauta de negociações, como o projeto de “amortecimento” do rio Una, que tem o objetivo de abrir caminho para implementação de obras que garantirão a ampliação da capacidade de escoamento das águas e controle da vazão até o rio Tietê, cujas ações deverão ocorrer nas imediações da rotatória da Praça do Sol Nascente.

O secretário Samuel Oliveira afirmou que a execução dos serviços de desassoreamento reflete o compromisso da administração municipal com essa pauta, que tem contado com apoio do Estado. “Temos estabelecido contatos permanentes com o governo estadual para garantir a remoção de resíduos do fundo dos corpos d’água. O trabalho no Guaió acabou em julho, no rio Tietê já está na fase final e agora celebramos mais da metade do serviço no Taiaçupeba concluído”, declarou o titular da pasta.

O prefeito Pedro Ishi reforçou o empenho da administração municipal para que sejam proporcionados serviços de desassoreamento em diferentes rios que cortam a cidade. “A boa relação de Suzano com o Estado está viabilizando esses serviços e quem ganha com tudo isso é a população. Sabemos o quanto essas ações fazem a diferença nos bairros do entorno em dias de fortes chuvas. Por isso, estamos mobilizados para dar solução a essas demandas e garantir o desassoreamento nos rios Guaió, Tietê e Taiaçupeba”, ressaltou o chefe do Executivo.

 

Deixe seu Comentário

Leia Também

Rodrigo Ashiuchi e Marcio Alvino reforçam compromisso com Biritiba Mirim
Cidades

Rodrigo Ashiuchi e Marcio Alvino reforçam compromisso com Biritiba Mirim

Estação Cidadania e Cultura realiza 2ª edição da Caminhada pela vida
Região

Estação Cidadania e Cultura realiza 2ª edição da Caminhada pela vida

Prefeitura institui 'IPTU Social' para isentar imóveis de contribuintes inscritos no BPC
Cidades

Prefeitura institui 'IPTU Social' para isentar imóveis de contribuintes inscritos no BPC

Rua Regina Cabalau Mendonça recebe recapeamento; prefeito acompanha início das obras
Cidades

Rua Regina Cabalau Mendonça recebe recapeamento; prefeito acompanha início das obras

PlayPet é opção de lazer em Suzano para cães e tutores
Cidades

PlayPet é opção de lazer em Suzano para cães e tutores

'Encontro de Negócios' da ACE Suzano reúne empresários e comerciantes da região norte 
Cidades

'Encontro de Negócios' da ACE Suzano reúne empresários e comerciantes da região norte 