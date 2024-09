Rompimento de adutora provoca congestionamento na João Fitipaldi em Suzano

Um rompimento de uma adutora da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), na ponte sobre o Rio Tietê, causou um congestionamento na Avenida Vereador João Batista Fitipaldi, na Vila Maluf, em Suzano. O trecho foi interditado parcialmente.

De acordo com a Prefeitura de Suzano, o rompimento ocasionou o solapamento do asfalto na pista sentido bairro-centro. Ainda segundo a administração municipal, técnicos da Sabesp, Comgás e da Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos realizam o reparo no local, que poderão se estender até esta quinta-feira (12).

Agentes da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana foram acionados para providenciar a interdição parcial do trecho e orientar os motoristas. A reportagem procurou a Sabesp e aguarda o posicionamento da companhia.