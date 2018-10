Roubo a pedestre cai 27,92%. São 5 vítimas de assalto por dia

Suzano registrou queda de 27,92% no número de roubos a pedestre de janeiro a agosto deste ano, em comparação ao mesmo período de 2017. Foram 1.190 ocorrências computadas, contra 1.651 do ano passado. Ou seja, cinco pedestres são roubados por dia. Os bairros da região central foram os responsáveis pelo maior número de crimes. As informações estão disponíveis na Secretaria de Segurança Pública (SSP).

A diminuição de assaltos se refere exclusivamente aos crimes cometidos a pedestres. Ou seja, não incluem roubos a veículos, a carga ou a bancos. Dados divulgados pela SSP mostram que a maior parte dos crimes computados está na área central. Em seguida, vem a região do Boa Vista (Norte) e, por fim, o perímetro do Distrito de Palmeiras (Sul).

No ranking de assaltos na cidade, a Delegacia Central registrou 568 casos. O 2º Distrito Policial (Boa Vista) totalizou 535 e o 1º Distrito Policial (Palmeiras) computou 87 ocorrências.

Levantamento mostra que Suzano manteve uma média menor ou maior a 150 casos. Em março, por exemplo, 160 roubos foram registrados na cidade. Já agosto, houve 157 ocorrências; maio, com 153; junho totalizou 150; janeiro e julho tiveram 149 casos cada. Em fevereiro, foram 139 assaltos a pedestres, enquanto que, em abril, foram 133.

É comum ver grande circulação de pessoas nas principais vias da cidade, como Antonio Marques Figueira, Avenida Francisco Marengo, Estrada dos Fernandes, Dr. Prudente de Moraes, entre outras. E isso se torna um atrativo para a atuação de criminosos.

Para se ter uma ideia, dos 568 casos registrados na Delegacia Central, a maior parte das vítimas foi roubada nos bairros: Jardim Imperador, Vila Figueira, Casa Branca, Vila Amorim, Jardim Urupês, Jardim Cacique e, inclusive, no Centro da cidade, como foi o caso de ruas próximas à Prefeitura.

Na região Norte, a estatística divulgada mostra que criminosos agem em locais específicos como Parque Maria Helena, São José, Miguel Badra, Dona Benta e Maria de Maggi. E, no caso do Distrito de Palmeiras, os ladrões se aproveitam de pontos cheios para promoverem arrastões na Rodovia Índio Tibiriçá (SP-31). Ou em bairros como Jardim Belém, Vila Fátima e Ipelândia.