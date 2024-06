Rua Dez na Chácara Ceres entra no cronograma para instalação de poste de luz

Ruas da Chácara Ceres são inseridas no cronograma da Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos para instalação de poste de iluminação pública.

O retorno veio após moradores do bairro abrirem protocolo para solicitar a instalação dos postes.

Segundo a pasta, o projeto deverá ter sequência nos próximos meses conforme a ordem, a necessidade e a disponibilidade orçamentária.

.

A autônoma, Karina Souza explica que desde 2022 solicita os postes na rua e nunca obteve retorno.

“Toda vez que ligo lá eles dizem que estão avaliando. Eles demonstram que colocar luz em uma rua não é prioridade. Sendo que uma rua iluminada é segurança para mulheres e crianças”, disse.

A via em questão é a rua Dez, Karina destaca que há mato ao redor da via, que é de terra, e não há iluminação em ruas próximas. “A noite é perigosa, as pessoas podem se esconder no mato e tentar fazer mal aos moradores”, opinou.