Ruas Ipiranga e Paraná em Suzano terão mudanças no sentido de direção

A partir deste sábado (21), as ruas Ipiranga e Paraná, no Jardim Paulista, bairro da área central de Suzano, terão mudanças no sentido de direção. Faixas já foram afixadas pela Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana em ambas as vias públicas para informar os condutores a respeito das alterações.

A rua Ipiranga deixará de ser mão dupla de direção e passará a ter mão única em toda sua extensão, com fluxo de veículos apenas partindo da avenida Antônio Marques Figueira sentido rua Baruel. Da mesma forma, a rua Paraná terá mão única de direção em toda sua extensão, deixando de ser mão dupla no trecho entre a rua dos Três Poderes e a avenida Antônio Marques Figueira. Ou seja, passará a ter sentido único de direção desde a rua Baruel até a avenida Antônio Marques Figueira.

“A medida busca melhorar a mobilidade urbana e a fluidez no trânsito, garantindo maior segurança aos condutores e, principalmente, aos pedestres naquele trecho, tendo em vista que as vias são estreitas e apresentam grande fluxo de veículos em ambos os sentidos”, explicou o secretário Claudinei Galo. Além da afixação de faixas no local, a pasta está providenciando a adequação da sinalização horizontal (pintura) e vertical (placas) nas duas ruas.