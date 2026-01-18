Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Saiba como vai ficar o trânsito com o Complexo Viário do Alto Tietê

Lançamento da obra ocorreu na quinta-feira (15) pelo governador Tarcísio

18 janeiro 2026 - 15h00Por de Suzano
Obras foram lançadas nesta quinta-feira Obras foram lançadas nesta quinta-feira - (Foto: Pablo Jacob/Governo de São Paulo)
O Complexo Viário do Alto Tietê, cuja obra foi lançada na quinta-feira (15) pelo governador Tarcísio de Freitas, vai mudar o cenário urbano, em Suzano.
 
Na cidade serão implantadas duas novas alças de acesso da Rodovia Henrique Eroles ao Rodoanel e uma nova entrada com dois viadutos para ligação do Rodoanel a Suzano, via Avenida Brasil, incluindo a adequação das vias locais para receber o tráfego proveniente do Rodoanel. 
 
Já em Poá está prevista a construção de dois viadutos de acesso do Rodoanel ao Alto Tietê: o primeiro, com cerca de 900 metros de extensão, sobre o Rodoanel; e o segundo, com cerca de 850 metros, na lateral da pista interna do Rodoanel. 
 
A rotatória de acesso ao município será completamente remodelada juntamente com a adequação das vias locais para receber o tráfego proveniente do Rodoanel.
 
A implantação de marginal paralela à pista externa do Rodoanel, com extensão de 1,7 quilômetro de viadutos sobre a Várzea do Rio Tietê, passarela para pedestres e ciclovias também integram o pacote de obras, ampliando a capacidade e segurança viária do trecho.
 
22 mil veículos
 
A previsão é que mais de 22 mil veículos passarão a utilizar o complexo por dia, sobretudo o tráfego de veículos pesados. 
 
As intervenções vão beneficiar diretamente os municípios do Alto Tietê, fortalecendo a integração regional ao facilitar o acesso ao Porto de Santos e a outras rotas interestaduais, consolidando a região do Alto Tietê como um importante polo de desenvolvimento metropolitano. 
 
TRAJETOS
 
O viário conectará o Trecho Leste do Rodoanel a importantes corredores urbanos do município, dando início a uma intervenção considerada estratégica para a mobilidade e o desenvolvimento econômico de todo o Alto Tietê. 
 
As intervenções previstas no Complexo Viário do Alto Tietê incluem a ligação das alças com a Rua Norma Favale, a Avenida Brasil, a Avenida Paul Percy Harris e a Avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66), além da criação de uma nova via paralela à Norma Favale para facilitar o fluxo entre entradas e saídas. 
 
O projeto também contempla a requalificação de importantes corredores, como a Rua Jossei Toda, a rua Tarquinio Favale e a Avenida Paul Percy Harris, além de melhorias na sinalização do viaduto Ryu Mizuno e da avenida Jorge Bei Maluf.

