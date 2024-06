Saspe entrega certificados para 190 alunos durante cerimônia

O Teatro Municipal Dr. Armando de Ré recebeu durante a noite da última sexta-feira (21/06) os 190 formandos dos cinco cursos promovidos pelo Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe). Os certificados foram entregues durante uma cerimônia que contou com a presença do prefeito Rodrigo Ashiuchi; da dirigente do órgão municipal, a primeira-dama Larissa Ashiuchi; do secretário municipal de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva; do vereador Pedro Ishi; além dos diretores do órgão municipal responsável pelas atividades e parceiros.

Durante a solenidade, foram entregues diplomas para quatro participantes do curso “Artesanato Reciclado”, 14 para o curso “Do Vaso para o Prato”, 42 para “Massoterapia”. Também foram distribuídos certificados para os cursos realizados em parceria entre o Saspe, a associação Cuido de Ti e o Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social (Indes), em Palmeiras, totalizando 97 certificados para o curso de “Corte e Costura” e 33 para “Padaria Artesanal”, que ocorreram tanto no Saspe quanto nas respectivas entidades.

O evento também contou com um vestido e um quimono, que ficaram expostos na entrada. Os itens foram confeccionados pelas alunas das professoras Maria José da Silva e Iraci Soares durante as aulas.

Estiveram presentes na cerimônia o diretor e a secretária do Saspe, Carlos Bragheroli e Hilda Spitti; a responsável pelo Departamento da Mulher, Maria Margarida Mesquita; a diretora de Projetos Especiais do Departamento da Mulher, Sandra Lopes Nogueira; o responsável pela associação “Cuido de Ti”, pastor Otaniel dos Santos e a secretária do Indes, Nayra Simões da Silva.