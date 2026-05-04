Saúde amplia vacinação contra a dengue para público de 59 anos

A Secretaria de Saúde de Suzano está ampliando a vacinação contra a dengue para a população de 59 anos, com aplicação disponível nas 24 unidades do município. A medida intensifica a estratégia inicial adotada pela Vigilância Epidemiológica e tem como objetivo aumentar a cobertura vacinal, além de otimizar o uso das doses disponíveis em estoque.

Até então, a vacinação estava direcionada para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos e trabalhadores da saúde que atuam em estabelecimentos públicos e privados. Agora, moradores da cidade com 59 anos completos podem procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) ou uma Unidade de Saúde da Família (USF).

De acordo com o coordenador da Vigilância Epidemiológica, José Landim, a ampliação segue orientação técnica das autoridades estaduais e considera o cenário atual de disponibilidade e armazenamento. “Estamos ajustando a estratégia para evitar perdas e garantir que as doses sejam utilizadas de forma eficiente. A inclusão da população de 59 anos em demanda espontânea é uma forma de ampliar a proteção e, ao mesmo tempo, dar celeridade à campanha”, explicou.

A vacina utilizada é a Butantan-DV, recomendada dentro de critérios específicos. A tendência, segundo a pasta, é que haja liberação gradual para outras faixas etárias conforme o envio de novas remessas ao município. Para receber o imunizante, é necessário apresentar documento de identificação, cartão do SUS e caderneta de vacinação em um dos 24 postos de saúde da cidade. A lista com os postos pode ser obtida em http://bit.ly/ubssuzano .

A pasta alerta que a vacina possui contraindicações e não deve ser aplicada em pessoas com alergia a componentes do imunizante, indivíduos imunodeprimidos ou que estejam em uso de corticoides em doses elevadas, além de pessoas com doença febril em curso ou que tenham recebido outras vacinas atenuadas há menos de 30 dias.

O secretário municipal de Saúde, William Harada, destacou que a iniciativa é estratégica no enfrentamento à doença, especialmente em períodos de maior incidência. “A dengue é um desafio constante para a saúde pública, principalmente em épocas de maior circulação do mosquito. A vacinação é mais uma ferramenta importante de proteção, e estamos trabalhando para ampliar o acesso de forma responsável, seguindo critérios técnicos e a disponibilidade de doses”, afirmou.