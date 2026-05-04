Prefeitura garante iluminação na estrada Carlos Alemão e instala lâmpadas de LED no Tabamarajoara

O trabalho que está sendo executado pela administração municipal para proporcionar melhorias no sistema de iluminação pública de Suzano contemplou, na última quinta-feira (30/04), a estrada Carlos Alemão, na Vila Nova Ipelândia, e o Tabamarajoara, onde foram substituídas lâmpadas comuns por unidades de LED. O prefeito Pedro Ishi vistoriou o serviço nestas áreas acompanhado de parlamentares.

Na estrada do Alemão, o chefe do Executivo esteve ao lado do vereador Rogério Castilho para verificar a instalação de 30 braços de iluminação pública que garantiram a oferta deste serviço na via, proporcionando mais segurança a todos que moram e circulam por este acesso e facilitando a conexão com a estrada Keida Harada e, consequentemente, com a estrada da Duchen.

Já no Tabamarajoara, o prefeito foi à rua Maria José de Campos com o vereador Josias Ferreira Silva, o Josias Mineiro, para conferir de perto a implantação de mais um pacote de lâmpadas de LED, que avançou pelas demais vias desta localidade e também chegará aos bairros Jardim Leblon, Vila Helena e Jardim do Bosque, na mesma região, que se integra ao plano que tornará a cidade 100% LED até o fim deste ano.

As ações conduzidas pela Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, por meio do projeto “Ilumina Suzano”, já contabiliza a implementação deste serviço em aproximadamente 16 mil das 28 mil unidades que compõem o sistema de iluminação pública, o que tem reforçado a segurança nas vias do município.

Vale destacar que, além da instalação das lâmpadas de LED, tem sido proporcionada a conservação das unidades já instaladas e serviços em toda a estrutura que abrange os pontos, de forma que possam proporcionar a eficiência energética necessária, com mais durabilidade e menor custo.

A vantagem é justamente a economia de energia de até 80%, vida útil até 25 vezes maior (25.000 horas), menor emissão de calor, acendimento instantâneo e sustentabilidade (sem mercúrio e recicláveis). Essas unidades são mais resistentes a impactos, não emitem raios UV e oferecem melhor qualidade de iluminação.

O vereador Rogério Castilho agradeceu a prefeitura pelo trabalho executado na estrada Carlos Alemão. “É uma grande conquista para esta comunidade, que agora terá condição de acessar este trecho de um quilômetro com muito mais segurança. Os trabalhadores que saem de casa às cinco da manhã ou chegam às 22, 23 horas terão iluminação pública e poderão se deslocar com mais tranquilidade”, disse o parlamentar.

Já o vereador Josias Mineiro reforçou a parceria que garantiu melhorias da iluminação pública no Tabamarajoara. “A substituição das lâmpadas de LED é um ganho para a população e para todos que circulam pelo bairro. Viemos acompanhar o serviço e cumprimentar o prefeito Pedro Ishi pelo trabalho que tem melhorado a infraestrutura desta região e de todo o município”, declarou.

Por sua vez, o prefeito enalteceu o apoio dos vereadores e frisou que as ações se refletem em mais qualidade de vida para todos. “É uma satisfação poder levar a iluminação para vias que ainda não contavam com este serviço, como a estrada Carlos Alemão, e dar continuidade ao nosso trabalho de contemplar a cidade com lâmpadas de LED, avançando agora para o Tabamarajoara. Seguiremos fortalecendo esta atuação no município, para que os serviços possam chegar a cada vez mais localidades”, destacou o chefe do Executivo.