Saúde intensifica ações de prevenção e inicia busca ativa de casos de tuberculose

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, deu início nesta terça-feira (17/03) à campanha de intensificação da busca ativa de casos de tuberculose, uma estratégia fundamental para o diagnóstico precoce e o controle da doença no município. A iniciativa integra a primeira fase das ações de 2026 e ocorre ao longo da segunda quinzena de março, envolvendo várias Unidades de Saúde da Família (USFs) e equipes da rede municipal.

A mobilização tem como principal objetivo ampliar a identificação de pessoas com sintomas respiratórios, especialmente a tosse persistente, considerada um dos principais sinais da tuberculose. A proposta é agir de forma preventiva, aproximando os serviços de saúde da população e fortalecendo a atuação territorial das equipes, que passam a desenvolver atividades educativas, abordagens diretas e ações externas em diferentes bairros.

A campanha segue diretrizes do Programa Estadual de Tuberculose e reforça a importância do engajamento coletivo, incluindo profissionais da saúde, gestores e a própria comunidade. A estratégia de busca ativa permite não apenas identificar novos casos, mas também interromper a cadeia de transmissão, garantindo tratamento adequado e acompanhamento dos pacientes.

O período de intensificação também contempla um dia especial de mobilização municipal, celebrado em 24 de março (terça-feira), data que marca o Dia Mundial de Combate à Tuberculose. Nesta ocasião, as ações são ampliadas com atividades simultâneas em diferentes regiões da cidade, reforçando a conscientização sobre a doença, suas formas de prevenção e a importância do diagnóstico precoce.

O secretário de Saúde de Suzano, William Harada, destacou o papel essencial da campanha no fortalecimento das políticas públicas de saúde. “A busca ativa é uma ferramenta estratégica para identificarmos precocemente os casos de tuberculose e iniciarmos o tratamento o quanto antes, evitando a transmissão e garantindo mais qualidade de vida à população. É um trabalho que exige integração das equipes e participação da comunidade”, afirmou.

Além das ações educativas, a campanha também prevê a ampliação da coleta de exames, como a baciloscopia, essencial para confirmação do diagnóstico. As unidades de saúde foram orientadas a registrar e consolidar todas as atividades realizadas durante o período, contribuindo para o monitoramento dos indicadores e o aprimoramento das estratégias municipais de combate à doença.

Serviço

Abaixo segue a programação das próximas atividades. A lista com endereços das unidades pode ser acessada no link http://bit.ly/enderecosubss:

• 19/03 (quinta-feira), às 13 horas

Local: USF Jardim Brasil

Tipo de ação: Ação de conscientização com orientação à população sobre sinais da doença, busca ativa de sintomáticos respiratórios e encaminhamentos para avaliação

• 19/03 (quinta-feira), às 13 horas

Local: USF Jardim Ikeda

Tipo de ação: Ação de conscientização com foco na prevenção, identificação de sintomas e incentivo à procura pelos serviços de saúde

• 19/03 (quinta-feira), às 14 horas

Local: USF Jardim Maitê

Tipo de ação: Caminhada de mobilização com distribuição de materiais informativos e abordagem direta da população sobre a tuberculose

• 24/03 (terça-feira), às 14 horas

Local: USF Jardim Maitê

Tipo de ação: Ação educativa com palestras e orientações sobre prevenção, diagnóstico e tratamento da tuberculose

• 24/03 (terça-feira), às 9 horas

Local: USF Dr. Eduardo Nakamura

Tipo de ação: Caminhada de conscientização com mobilização comunitária e divulgação de informações sobre a doença

• 24/03 (terça-feira), às 9h30

Local: USF Recanto São José

Tipo de ação: Ação no território com agentes comunitários de saúde, incluindo visitas domiciliares e identificação de sintomáticos respiratórios

• 24/03 (terça-feira), às 10 horas

Local: USF Onésia Benedita Miguel (Suzanópolis)

Tipo de ação: Caminhada de mobilização com orientação à população e divulgação dos serviços disponíveis

• 24/03 (terça-feira), às 14 horas

Local: Estrada Santa Mônica (Suzanópolis)

Tipo de ação: Mobilização comunitária com abordagem direta, entrega de materiais informativos e orientações sobre prevenção e diagnóstico

• 25/03 (quarta-feira), às 8h30

Local: USF Jardim Revista

Tipo de ação: Palestra de conscientização com explicações sobre sintomas, tratamento e importância da adesão ao acompanhamento médico

• 25/03 (quarta-feira), às 9h30

Local: USF Vila Amorim

Tipo de ação: Ação externa com agentes comunitários de saúde, incluindo visitas e orientações à população sobre prevenção e identificação de casos

• 25/03 (quarta-feira), às 8 horas

Local: USF Jardim do Lago

Tipo de ação: Ação de conscientização com orientação sobre prevenção, sintomas e incentivo à realização de exames

• 30/03 (segunda-feira), às 8h30

Local: USF Vila Fátima

Tipo de ação: Palestra com orientações sobre cuidados com a tuberculose, formas de tratamento e importância do diagnóstico precoce

• 30/03 (segunda-feira), às 9h30

Local: USF Jardim São José

Tipo de ação: Ação externa com orientações à população, identificação de sintomáticos respiratórios e encaminhamentos para avaliação nas unidades de saúde