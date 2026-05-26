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Jornal Diário de Suzano - 26/05/2026
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Cidades

Treinamento fortalece preparo de servidores para prevenção e combate a incêndios em Ferraz

Capacitação promovida pela Secretaria de Administração reuniu gestores das áreas da Saúde e Educação em atividades teóricas e práticas sobre segurança e atuação em situações de emergência

26 maio 2026 - 16h03Por De Ferraz
O treinamento teve como objetivo ampliar o conhecimento técnico dos servidores e reforçar os protocolos de prevenção e resposta rápida em situações de emergência, contribuindo para a segurança nos equipamentos públicos e a preservação de vidas.O treinamento teve como objetivo ampliar o conhecimento técnico dos servidores e reforçar os protocolos de prevenção e resposta rápida em situações de emergência, contribuindo para a segurança nos equipamentos públicos e a preservação de vidas. - (Foto: Vinicius Cavalcante/Secom FV)

A Secretaria de Administração de Ferraz de Vasconcelos realizou nesta terça-feira (26) o treinamento “Gestão e Operação – Combate a Princípio de Incêndio”, promovido por meio da Divisão de Segurança do Trabalho. Esta atividade ocorreu no anfiteatro do Paço Municipal e reuniu 61 participantes, entre gestores das Secretarias Municipais de Saúde e Educação.

O treinamento teve como objetivo ampliar o conhecimento técnico dos servidores e reforçar os protocolos de prevenção e resposta rápida em situações de emergência, contribuindo para a segurança nos equipamentos públicos e a preservação de vidas.

A programação foi dividida em duas etapas. Inicialmente, os participantes acompanharam uma formação teórica no anfiteatro do Paço Municipal, com orientações sobre medidas preventivas, identificação de riscos e procedimentos adequados em casos de princípio de incêndio. Em seguida, os servidores participaram da etapa prática, realizada no estacionamento da Secretaria de Educação.

Durante a dinâmica, os participantes receberam instruções sobre o manuseio correto de extintores, técnicas iniciais de combate ao fogo e procedimentos de evacuação, além de integrarem simulações de cenários emergenciais para aplicação dos conhecimentos adquiridos ao longo da capacitação.

“A capacitação é fundamental para que os servidores estejam preparados para agir de maneira segura e eficiente diante de situações de emergência. Além do conhecimento técnico, o treinamento contribui para a conscientização sobre a importância da prevenção no ambiente de trabalho”, destacou a gerente da Divisão de Medicina e Segurança do Trabalho, Jeniffer Orlandi Carmo.

Esta iniciativa integra as estratégias da administração municipal voltadas à promoção da segurança no ambiente de trabalho e à formação continuada dos servidores públicos, fortalecendo a cultura de prevenção dentro das unidades municipais.

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