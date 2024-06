Saúde realiza 'Dia D' contra a poliomielite neste sábado

O “Dia D” da Campanha Nacional de Multivacinação e Contra a Poliomielite será no sábado (8), das 8 às 16 horas, em 23 postos da cidade, e das 8 às 18 horas na Unidade Básica de Saúde (UBS) Prefeito Alberto Nunes Martins – CS II.

O objetivo é de prevenir a paralisia infantil e promover a atualização das cadernetas de crianças de zero a 4 anos.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que além da imunização contra a pólio, pais e responsáveis poderão atualizar as vacinas que estiverem pendentes, já que as equipes da pasta de Saúde realizarão uma análise das cadernetas das crianças. Para receber uma das 3 mil doses é necessário apresentar documento de identidade, carteira de vacinação e cartão SUS da pessoa a ser vacinada.

Os trabalhos visam conter o risco da contaminação pelo poliovírus, manter o país livre da doença, oportunizar o acesso às vacinas, reduzir os bolsões de não vacinados e aumentar a cobertura vacinal. Por conta disso, a campanha ocorre em escala nacional. Na cidade, ela está sendo realizada desde terça-feira da última semana (27/05).

O secretário Diego Ferreira afirmou que os pais e responsáveis devem aproveitar a oportunidade de atualizar as vacinas faltantes e aplicar a dose contra a paralisia infantil. “É importante que se tenha atenção à caderneta das crianças. As equipes vão avaliar e dizer quais vacinas faltam para atualizar o documento, caso haja. Vai ser uma grande ação em prol da saúde”, destacou o chefe da pasta.

As doses foram enviadas pelo Ministério da Saúde e ficaram armazenadas na Central da Rede de Frio Municipal da Prefeitura de Suzano, sendo distribuídas às Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Saúde da Família (USFs) da cidade. A lista completa de postos pode ser acessada por meio do link bit.ly/EnderecosUBS.

Mais informações podem ser obtidas diretamente com a Secretaria Municipal de Saúde por meio do telefone (11) 4745-2077 ou na sede da pasta, que fica no Centro Unificado de Serviços (Centrus), localizado na rua Paulo Portela, 210, na região central.