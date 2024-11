Saúde realiza seminário com USP sobre pessoas em situação de rua

A Secretaria Municipal de Saúde realizou nesta segunda-feira (25/11) o seminário “Pessoas em Situação de Rua: Perfil sociodemográfico, epidemiológico e a importância do cuidado”, em parceria com a Universidade de São Paulo (USP). A roda de conversa ocorreu em dois períodos no campus do Centro Universitário Piaget (Unipiaget), no Parque Suzano, contando com cerca de 50 participantes em cada turma.

O encontro teve como objetivo oferecer capacitação aos profissionais que atuam no programa Consultório na Rua e em outros serviços, não só da Secretaria de Saúde, mas também da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, que lidam diretamente com o público em situação de rua. A ideia foi produzir e analisar estratégias que possam ser úteis e aplicáveis nas políticas públicas na cidade, bem como promover o mapeamento de atores sociais e ações relacionadas ao cuidado com essas pessoas.

O Consultório na Rua é realizado desde 2014 em Suzano, sendo um importante instrumento de garantia de direito ao acesso aos serviços de saúde. Atualmente, conta com uma psicóloga, uma assistente social, uma enfermeira, dois técnicos de enfermagem, uma médica e um motorista.

Viabilizado pela Coordenação da Educação Permanente em Saúde e pela Coordenação de Saúde Mental, o seminário proporcionou maior interação, conhecimento e embasamento teórico-prático para profissionais de toda a rede municipal, possibilitando que muitos servidores venham a atender com excelência um público considerado muito vulnerável e que, por vezes, precisa até mesmo de cuidados básicos de higiene já no primeiro contato.

O secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, explicou que a parceria vai aperfeiçoar o atendimento à população em situação de rua da cidade. “Agradeço pela disponibilidade da USP por este seminário fundamental para nossos colaboradores. Foi muito importante prepará-los para esses atendimentos mais sensíveis e que exigem um cuidado especial. Nossa rede precisa estar pronta para receber a todos e tenho certeza de que muitos dos assuntos abordados vão agregar a quem está na ponta recebendo este público tão vulnerável”, afirmou.

Também participaram da iniciativa a diretora de Atenção à Saúde, Cíntia Steffens Watanabe; a representante da Educação Permanente de Saúde e Política de Integração Ensino-Serviço, Juliana Carneiro; a representante da Rede de Atenção Psicossocial (Raps), Carolina Jacob Lima; a enfermeira da Rede Municipal de Saúde, Juliana Tavares; os professores da USP Chennyfer Rached, Lucas Cardoso dos Santos e Débora Vaz; o professor da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) Eduardo Sodré de Souza; o enfermeiro Thiago Brunelli Silva, do Consultório na Rua do Butantã, em São Paulo; e a enfermeira Katia Muniz Amirati, do Centro de Convivência e Cooperativa Bacuri (Cecco), da capital.