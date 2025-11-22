Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Saúde reforça ações de prevenção ao HIV a partir da próxima segunda-feira

Campanha 'Fique Sabendo!' ocorre ao longo da semana, entre 8 e 15 horas

21 novembro 2025 - 16h00Por De Suzano
Iniciativa ainda contará com um 'Dia D' em 29 de novembro (sábado)Iniciativa ainda contará com um 'Dia D' em 29 de novembro (sábado) - (Foto: Mauricio Sordilli/Secop Suzano)

A Secretaria Municipal de Saúde inicia na próxima segunda-feira (24/11) as ações de prevenção ao HIV alusivas à campanha “Fique Sabendo!”, que se estenderá até 1º de dezembro, o Dia Mundial de Combate à Aids. Até sexta-feira (28/11), entre 8 e 15 horas, o trabalho será reforçado nos equipamentos da Atenção Básica e em unidades do setor de Especialidades e da Rede de Atenção Psicossocial (Raps).

No sábado seguinte (29/11), no mesmo horário, haverá o “Dia D” em nove postos, que incluirão as Unidades de Saúde da Família (USF) Suzanópolis e Jardim Revista, e também as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Dona Benta, Colorado, CSII, Casa Branca, Palmeiras, Parque Maria Helena e Tabamarajoara.

Os endereços das UBS e das USFs podem ser encontrados por meio do link bit.ly/EnderecosUBS. Já os munícipes que preferirem se deslocar para os equipamentos do setor de Especialidades, podem procurar a Clínica da Família Dr. André Cano Garcia (avenida Jaguari, 37 - Cidade Boa Vista) ou a Clínica da Mulher Claudete Oliveira dos Santos (rua Kazuo Kajiwara, 91 - Parque Santa Rosa).

Na Raps, a campanha será proporcionada nos Caps Alumiar (rua Otávio Miguel da Silva, 187 - Jardim Imperador), Devir (rua Barão do Rio Branco, 315 - Vila Costa) e e AD (rua Dr. Deodato Wertheimer, 33 - Vila Costa). As ações ainda serão ofertadas na sede do Serviço de Atendimento Especializado/Centro de Testagem e Aconselhamento (SAE/CTA), que fica na rua Otávio Miguel da Silva, 323, no bairro Parque Suzano.

Em todos estes locais, haverá testagem rápida, por livre demanda, para HIV e sífilis, além de distribuição de insumos de prevenção (preservativos internos e externos, e texturizados, e gel lubrificante). Ainda serão compartilhadas orientações para Profilaxia Pós-Exposição (PEP) e Profilaxia Pré-Exposição (PrEP), com indicação dos procedimentos relacionados ao início de tratamento dos casos positivos de sífilis, assim como será garantido encaminhamento dos casos positivos de HIV ao SAE/CTA.

O público-alvo será a população mais vulnerável, que incluem os homens que fazem sexo com homens, travestis e transexuais, adolescentes, adultos de 18 a 25 anos, população em situação de rua, usuários de drogas e profissionais do sexo.

A coordenadora do Programa Municipal de Infecções Sexualmente Transmissíveis ISTs/HIV e Hepatites Virais, Micheli Aparecida de Paula Santos Rosa, destacou que a iniciativa abrange os aspectos que devem ser trabalhados no que se refere ao tema. “A campanha pretende conscientizar a população sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do HIV, ofertando a testagem às populações mais vulneráveis”, pontuou a coordenadora.

Por sua vez, o secretário de Saúde, Diego Ferreira, afirmou que a atividade valoriza mais uma importante iniciativa do calendário da saúde. “Como temos feito em todos os meses, abraçamos mais essa campanha, que traz recomendações importantes sobre o HIV. Reforçamos as ações na rede municipal, para que a população possa tirar dúvidas e realizar os testes, de forma a garantir a prevenção e o tratamento que se fizer necessário”, declarou o chefe da pasta.

