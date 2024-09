Secretaria conclui nesta terça-feira trabalhos de zeladoria em dois bairros

A Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos concluiu nesta terça-feira (10) os trabalhos de zeladoria em dois bairros da região sul da cidade. As atividades contemplaram 35 vias, melhorando a circulação de pedestres e evitando a poluição e o entupimento de bocas de lobo na localidade. A pasta já havia concluído na quarta-feira da semana passada (4) os serviços no Jardim Planalto, atendendo a 14 vias da localidade. Desde o deslocamento das equipes para a região sul, ocorrido no último dia 2, as equipes já atuaram em 49 ruas e avenidas dos três bairros. Os trabalhos incluem roçagem, capinação, varrição, pintura de guias, coleta de resíduos descartados irregularmente em pontos viciados, limpeza e desobstrução de bueiros.

Com isso, a Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos atinge a marca de 17 bairros contemplados com serviços de zeladoria desde o início do mutirão, em 23 de julho. Além destes três, já haviam sido atendidos os bairros Vila Maria de Maggi, Parque Maria Helena, Vila Maluf, Jardim Quaresmeira, Jardim Suzanópolis, Jardim Fernandes, Cidade Miguel Badra (Alto), Cidade Miguel Badra (Baixo), Vila Urupês, Jardim Natal, Jardim Lazzareschi, Jardim Maneira, Jardim Maitê e Vila Monte Sion.

O secretário responsável pela pasta, Samuel Oliveira, destacou a agilidade das equipes para a conclusão dos trabalhos em três bairros em um curto período. “Na Vila Fátima contemplamos 20 ruas; no Jardim Ikeda foram 15; e no Jardim Planalto, 14. Tudo isso em menos de dez dias, o que mostra que conseguiremos atender muitos outros locais ainda”, afirmou.