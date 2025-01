Secretaria de Administração vai ampliar atendimentos do NAS à Câmara

A Secretária Municipal de Administração, Cintia Lira, se reuniu nesta quinta-feira (09/01) com o novo presidente da Câmara de Suzano, vereador Artur Takayama, para planejar ações que visam promover mais saúde mental aos servidores da Casa de Leis. O encontro foi realizado na sede da pasta, no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa, no centro, e serviu também para estreitar ainda mais os laços entre o Executivo e o Legislativo da cidade.

Durante a reunião, a secretária fez uma sugestão a Takayama para que os serviços do Núcleo de Acompanhamento aos Servidores (NAS) sejam estendidos aos colaboradores da Câmara. Há uma preocupação por parte de Cintia de oferecer algo que promova bem-estar às equipes dos 19 vereadores que foram empossados no dia 1º de janeiro e aos demais servidores.

O pedido foi prontamente atendido pelo novo presidente, que justificou a decisão. “Entendo que tudo que for para melhorar a saúde mental e o desenvolvimento do servidor será muito bem-vindo, pois sabemos que o trabalhador com qualquer tipo de problema deixa de render o necessário. Agradeço pelos esclarecimentos da secretária e quero muito que o projeto possa ser implantado junto aos nossos servidores”, declarou o presidente da Câmara.

O NAS visa dar respaldo psicológico aos trabalhadores municipais, fornecendo acompanhamento técnico e de cuidado por meio de orientação psicossocial individual ou em grupo. O projeto começou em fevereiro de 2019, conta com sete integrantes atuantes e, desde então, realiza acolhimento, escuta qualificada e orientações sobre a possibilidade de tratamento junto à rede pública e privada no município.

A chefe da pasta explicou que as ações com servidores da Câmara devem começar já neste mês. “O NAS vai realizar diversas iniciativas voltadas à campanha ‘Janeiro Branco’, que é um mês voltado à conscientização e à promoção da saúde mental e emocional. Fiquei muito feliz com a iniciativa do presidente da Câmara em nos procurar e propus essa ideia. Vamos realizar esse trabalho conjunto para garantir que os colaboradores do Legislativo possam ter acesso”, declarou Cintia.