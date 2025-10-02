Secretaria de Cultura abre inscrições para Jornada do Patrimônio

O trabalho de valorização da história e das tradições de Suzano segue avançando na cidade. Após a oficialização do tombamento da Capela de Nossa Senhora da Piedade, a Igreja do Baruel, e dos bens associados a essa comunidade no último domingo (28/09), o município terá a sua Jornada do Patrimônio Cultural nos dois próximos finais de semana, cujas inscrições já estão abertas.

Pelo link bit.ly/jornadadopatrimonioSuzano, os interessados podem garantir presença nas atividades, cadastrar artigos e conferir a programação, que visa promover o conhecimento e a preservação da cultural local, envolvendo a comunidade em uma experiência educativa e imersiva. Com visitas guiadas, workshops temáticos, exposições e rodas de conversa, o projeto busca ampliar o conhecimento sobre o patrimônio material e imaterial do município.

A Prefeitura de Suzano garantiu a realização deste evento, do projeto da proponente Marcilene Romão, a partir da destinação dos recursos federais viabilizados por meio da Política Nacional Aldir Blanc. Com a verba, houve a possibilidade de se elaborar um conjunto de atrações que serão disponibilizadas em diferentes equipamentos culturais e religiosos da cidade.

No primeiro sábado do mês (04/10), às 8 horas, ocorre o credenciamento para a atividade inaugural da jornada, o II Congresso de Patrimônio Cultural e Identidade de Suzano, que acontecerá até as 18 horas no auditório Orlando Digenova, situado no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 - Centro).

Na oportunidade, está programada uma palestra de abertura, às 9 horas; a comunicação oral de artigos, às 10 horas; uma mesa-redonda com o tema “Preservação e Desafios do Patrimônio Cultural”, às 14 horas; outra etapa de comunicação oral de artigos, às 15 horas; uma palestra com a professora Cristina Schmidt, às 17 horas, e um coquetel, às 18 horas. No dia seguinte (05/10), no mesmo local, está programada a exibição do Cine Patrimônio com a projeção do documentário “Um tesouro quase esquecido”, das 15 horas às 16h30.

Já o segundo final de semana de atrações começa com as atividades do sábado (11/10), quando haverá, às 8h30, credenciamento para oficina do tradicional Yakisoba de Suzano, que começará às 9 horas na Associação Cultural Suzanense - Bunkyo (avenida Armando Salles de Oliveira, 344 - Parque Suzano). Na hora do almoço ocorrerá a degustação do prato pelos participantes, e, às 13 horas, será feita a entrega de certificados aos mestres. São 20 vagas disponibilizadas para essa atividade.

No mesmo dia, na parte da tarde, está programado para as 13 horas o credenciamento destinado ao tour guiado pelo patrimônio histórico de Suzano no Casarão da Memória Antônio Marques Figueira (rua Campos Salles, 547 - Centro), que acontecerá entre 14 e 16 horas.

Já no domingo (12/10), último dia de atrações, está programada, das 9 horas ao meio-dia, uma Caminhada Cultural na Pedra do Estudante, com ponto de encontro no salão paroquial da Igreja do Baruel (estrada Baruel Goiabeira, 201-202). São 20 vagas disponíveis para esse passeio.

Por fim, na parte da tarde, na própria Igreja do Baruel, será realizada, entre 14 e 16 horas, a oficina “Como preservar a valorizar nosso patrimônio” - Capelinha de Mão, ministrado pelo mestre Luiz, que há décadas preserva e transmite a tradição desse artefato de fé característico da cidade de Suzano. Outras 25 vagas estão abertas para esta atividade final, para a qual é necessária a utilização de martelo de aço com cabo pequeno, que deverá ser levada pelo próprio participante.

O secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, afirmou que o evento representa mais uma grande oportunidade para que a população possa conhecer a história da cidade. “É um orgulho para Suzano poder organizar uma Jornada do Patrimônio Cultural, que dará a condição de aprofundarmos os conhecimentos da população sobre os aspectos históricos relacionados ao município e mostrarmos os equipamentos que melhor traduzem a identidade suzanense”, declarou.