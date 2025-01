Secretaria de Educação está com inscrições abertas para EJA

A Secretaria de Educação de Suzano está com inscrições abertas para o programa Educação de Jovens e Adultos (EJA), destinado aos suzanenses que buscam um curso intensivo para iniciar ou concluir o processo de alfabetização até o 4º ano do ensino fundamental. Os interessados devem ter mais de 15 anos para participar e o cadastro deve ser feito das 8 às 17 horas em qualquer unidade escolar da rede municipal, mediante a apresentação de um comprovante de residência e um documento de identidade com foto.

A EJA funciona em três polos, sendo eles as escolas municipais Adélia de Lima Franco, no Jardim Amazonas; Professora Célia Pereira de Lima, no Jardim Cacique; e José Celestino Sanches, no Jardim Varan. Segundo a pasta, as vagas serão abertas conforme demanda, mas a iniciativa visa atender a todos os que estiverem interessados em complementar os estudos nesse nível de escolaridade.

A ideia de acolher as inscrições em qualquer escola foi adotada para que a secretaria monitore a demanda presente em cada região da cidade. No processo, o aluno será orientado e terá sua matrícula efetivada em uma das unidades polo, obedecendo a disponibilidade do local e a proximidade com a residência da pessoa.

Durante as aulas, os estudantes terão acesso ao processo de alfabetização para leitura e escrita, além dos conteúdos das principais disciplinas ensinadas nesta fase como Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Ciências e Artes. Todos os alunos recebem kits escolares e uniformes, assim como os demais integrantes da rede. Até o momento, há 120 alunos inscritos na EJA.

De acordo com a secretária de Educação, Renata Priscila, a EJA é uma boa oportunidade para promover integração e concluir os estudos. “Há uma infinidade de motivos que levam uma pessoa a deixar o ambiente escolar antes de terminar os estudos, e temos que ser compreensivos com isso. A EJA é, sem dúvidas, a chance de completar um ciclo fundamental para a vida de qualquer cidadão, que é o de estudos, do que é ensinado na escola, e ela deve ser aproveitada”, afirmou a chefe da pasta.