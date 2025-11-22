Secretaria de Meio Ambiente resgata cachorros vítimas de maus-tratos

A Secretaria de Meio Ambiente de Suzano, por meio do setor de Bem-Estar Animal, resgatou quatro cachorros da raça pitbull após denúncia da população por meio da Ouvidoria Municipal. A ação, conduzida de forma rápida com um abrigo parceiro, garantiu os primeiros cuidados aos animais, que agora serão destinados à adoção responsável pelo projeto “Baby, me Leva!”.

Os resgates ocorreram em três situações distintas. O primeiro chamado foi registrado no dia 31 de outubro (sexta-feira), no Parque Maria Helena, onde o animal estava abandonado em uma praça, amarrado a uma árvore com um pedaço de mangueira. O segundo caso ocorreu no sábado (12/11), no bairro Meu Cantinho, quando um casal de cães, que vinha andando pelas ruas, acabou entrando em um condomínio da região.

Já o terceiro resgate foi realizado na segunda-feira (17/11), na região do Alto da Boa Vista, em Palmeiras, onde o cão foi encontrado na via pública, sofrendo maus-tratos da população. Em todas as ocorrências, o setor de Bem-Estar Animal atuou com agilidade, prevenindo novos acidentes e garantindo a segurança dos animais.

Agora, após passarem por uma série de cuidados, incluindo manejo adequado, abrigo apropriado, banhos semanais, passeios e demais práticas de reintegração, os animais seguirão para a etapa final de precauções, com vacinação prevista para a próxima semana e castração programada para o mês que vem. Depois disso, serão encaminhados ao “Baby, me Leva!” para que possam encontrar um novo lar. Como são de grande porte, eles permanecerão separados dos demais pets, porém os interessados em oferecer uma nova vida aos pitbulls podem agendar uma visita e conhecer os animais por meio do link baby-me-leva.suzano.sp.gov.br/.

Para realizar a adoção, é necessário ser maior de 18 anos, apresentar comprovante de residência, RG, CPF e assinar um termo de responsabilidade desenvolvido por Organizações Não Governamentais (ONGs) e protetores independentes. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail babymeleva@suzano.sp.gov.br ou pelo telefone (11) 4745-2055.

Todos os casos foram caracterizados como crime de abandono de animal, conforme a Lei Federal 9.605 de 12 de fevereiro de 1998, e comunicado às autoridades policiais para as devidas providências.

O secretário de Meio Ambiente, André Chiang, ressaltou a atuação do setor de Bem-Estar Animal no resgate e na recuperação dos cães, além de agradecer ao abrigo responsável pelos cuidados durante o período de maior vulnerabilidade. “Parabenizo toda a equipe pelo empenho e pela agilidade em garantir aos animais uma nova chance. Também agradeço aos integrantes do abrigo, que teve papel fundamental nesse processo. Agora, esses cães poderão se integrar a outros animais e seguir para um novo lar”, afirmou.

Vale destacar que os munícipes podem denunciar situações de maus-tratos via Ouvidoria Municipal por meio do telefone 0800-774-2007.