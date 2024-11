Secretaria de Saúde garante acompanhamento a 16.661 munícipes com diabetes em Suzano

No mês em que se celebra a data de combate ao diabetes (14/11), a Secretaria de Saúde de Suzano reforça o cuidado que é proporcionado na cidade, ao garantir o acompanhamento, por parte da rede de Atenção Básica, a 16.661 moradores acometidos pela doença. Todas essas pessoas têm acesso, de forma oral ou por meio de injetáveis, aos medicamentos disponibilizados nos 24 postos da Prefeitura de Suzano. O mesmo ocorre com os insumos recomendados para o controle da glicemia.

Neste ano, já foram ofertadas 163 mil insulinas, entre frascos e canetas, sendo 17,5 mil somente em outubro; além de 3,6 milhões de comprimidos entre janeiro e novembro, sendo 502 mil no mês passado. Em relação aos insumos para aferição da glicemia, já houve distribuição de 3 milhões de tiras reagentes para controle diário de dextrose, sendo 325 mil apenas no último balanço mensal.

A pasta ressalta que nas 12 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e nas 12 Unidades de Saúde da Família (USFs), nos endereços verificados por meio do link bit.ly/EnderecosUBS, entre 8 e 16 horas, os munícipes ainda podem realizar a aferição de glicemia junto à equipe assistencial, para verificação de qualquer sinal que indique a necessidade de uma avaliação médica. Vale destacar que especialmente na UBS Prefeito Alberto Nunes Martins – CS II (avenida Paulo Portela, 205 – Centro), este atendimento ocorre de segunda a sábado, das 8 às 18 horas.

As pessoas que não estão diagnosticadas com a doença devem ficar atentas aos sintomas característicos do diabetes, como sede, aumento da diurese, dor nas pernas, alterações visuais, fraqueza e perda de peso repentina. O quadro pode ser decorrente da falta de insulina ou da incapacidade deste hormônio em exercer adequadamente sua função, que consiste em regular a glicose no sangue e assegurar energia para o organismo. A avaliação por parte de um especialista deve ser requisitada, pois a doença pode inclusive aumentar os riscos de Acidente Vascular Cerebral (AVC) e infarto.

Ao ser diagnosticado com o diabetes, nas consultas médicas e com o apoio de exames laboratoriais proporcionados no município, o paciente já recebe a indicação do tratamento. A Secretaria Municipal de Saúde intensifica as orientações em torno da doença nas ações e campanhas especiais promovidas ao longo do ano, como tem ocorrido neste mês, com o Novembro Azul, especialmente no “Dia D” que foi realizado no último sábado (23/11), reforçando a importância da alimentação e da prática de exercícios físicos.

O titular da pasta, Diego Ferreira, afirmou que os pacientes diagnosticados com a doença recebem o acompanhamento que é necessário em Suzano. “Sabemos que o diabetes exige cuidados, com aferição constante da glicemia e avaliações médicas periódicas. Por isso, dedicamos essa atenção e a estrutura necessária aos munícipes, que podem contar com o suporte das equipes e dos serviços ofertados nos postos e demais equipamentos da rede de Saúde da cidade”, declarou o secretário.