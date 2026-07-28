Novo tarifaço de Trump pode afetar R$ 1,1 bi em exportações

Cerca de R$ 1,1 bilhão em exportações da região podem ser afetadas pelo novo tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a produtos brasileiros. Segundo levantamento do Estadão, com base em dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e da Câmara Americana de Comércio para o Brasil (Amcham Brasil), a região, em 2024, exportou US$ 225,8 milhões em produtos afetados pelas tarifas.

Suzano, maior exportadora da região, é a cidade mais afetada. No ranking nacional, o município ocupa a sexta posição. Em seguida, regionalmente, estão Arujá, Mogi das Cruzes, Guararema, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba e Poá.

O levantamento considera os dez grupos de produtos brasileiros mais impactados pelas duas novas tarifas e as exportações de 2024, quando não havia tarifaço. Dentro dos grupos, há mercadorias específicas afetadas apenas por uma das sobretaxas e outras afetadas pelas duas, como madeira, máquinas e equipamentos, rochas naturais, calçados, gordura vegetal e animais e armas.

Em Suzano, as exportações de 2024 chegaram a US$ 191,9 milhões (R$ 980,6 milhões) e os principais produtos foram máquinas e equipamentos mecânicos; papel e cartão, obras de pasta de celulose, de papel ou de cartão; gorduras e óleos animais ou vegetais; produtos químicos orgânicos; instrumentos e aparelhos de ópticas; e rochas, gesso e cimento.

Arujá exportou US$ 16,3 milhões (R$ 83,7 milhões), com destaque para máquinas e equipamentos mecânicos e papel e cartão. Mogi exportou US$ 14,7 milhões (R$ 75,3 milhões), sendo máquinas e equipamentos mecânicos e produtos químicos orgânicos os principais.

As exportações chegaram a US$ 1,4 milhão em 2024 com rochas, produtos de pedra, gesso e cimento e instrumentos e aparelhos de óptica. Ferraz exportou US$ 694,4 mil (R$ 3,5 milhões) em máquinas e equipamentos mecânicos. Itaquá chegou a US$ 639,6 mil (R$ 3,2 milhões), com destaque para papel e cartão e produtos químicos orgânicos. Por fim, Poá exportou US$ 8,9 mil (R$ 45,5 milhão) em máquinas e equipamentos mecânicos.

Tarifaço

Os Estados Unidos aplicaram uma tarifa adicional de 25% sobre produtos comprados do Brasil, que entrou em vigor na quarta-feira (22). A decisão é uma punição por práticas comerciais consideradas desleais pelo governo americano, como o Pix.

No dia seguinte (23), houve uma nova taxação, de 12,5%, que teve início na sexta-feira (24). A alegação é punir 60 parceiros comerciais que, segundo os EUA, falharam em combater a importação de bens produzidos com trabalho forçado.

Somadas, as tarifas chegam a 37,5% para uma série de produtos exportados para o país norte americano. Combustíveis, carnes, café, suco de laranja e outras mercadorias ficaram livres das duas taxações.

Segundo o governo brasileiro, as duas novas tarifas alcançam simultaneamente 16,5% das exportações brasileiras, enquanto 52,7% permanecem sem tarifas adicionais setoriais ou específicas contra o Brasil.