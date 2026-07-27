Saspe abre 120 vagas para cursos nos setores de administração, gestão e carreira

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) abre nesta quarta-feira (29/07) 120 vagas para cursos nas áreas de administração, gestão, carreira, idiomas e capacitação profissional. Tanto as inscrições quanto as aulas serão realizadas na sede do órgão municipal, localizada na rua General Francisco Glicério, 1.334, no Jardim Santa Helena.

São sete cursos diferentes direcionados a pessoas com idade entre 18 e 60 anos que residam em Suzano. Há opções de aulas nos períodos da manhã, da tarde e da noite, o que facilita e possibilita a participação de pessoas com diferentes rotinas.

As formações disponíveis são Contabilidade Básica, Assistente de Recursos Humanos Básico, Assistente Administrativo Básico, Inglês Básico, Libras Básico, Reparos Elétricos e Videomaker. Todos os cursos terão carga horária de 40 horas e serão realizados durante os meses de agosto e setembro.

Para se inscrever, o interessado deverá comparecer ao Saspe e apresentar documentos pessoais, como CPF e RG, além de comprovante de residência em Suzano. As vagas são limitadas e serão preenchidas conforme a ordem de atendimento dos candidatos que cumprirem os requisitos.

No período da manhã, serão oferecidas 15 vagas para o curso de Contabilidade Básica, com aulas às segundas e quartas-feiras, das 8 horas ao meio-dia, entre 3 de agosto e 2 de setembro. A formação abordará conceitos iniciais da área contábil, como receitas, despesas, controle financeiro, documentos fiscais e organização de informações para apoio à gestão de empresas e empreendimentos.

Também pela manhã, o curso de Assistente de Recursos Humanos Básico contará com 15 vagas. As aulas ocorrerão às terças e quintas-feiras, das 8 horas ao meio-dia, de 4 de agosto a 3 de setembro. A capacitação apresentará as principais funções de um assistente de Recursos Humanos, com foco nas demandas administrativas, na organização de documentos e na gestão de pessoas.

Para o período da tarde, serão disponibilizadas 15 vagas para Libras Básico, com aulas às terças e quintas-feiras, das 13 às 17 horas, entre 4 de agosto e 3 de setembro. O curso proporcionará conhecimentos introdutórios sobre a Língua Brasileira de Sinais (Libras), desenvolvendo habilidades de comunicação visual-gestual e ampliando práticas de inclusão e acessibilidade.

Outras 15 vagas serão destinadas ao curso de Reparos Elétricos, realizado às segundas e quartas-feiras, das 13 às 17 horas, de 3 de agosto a 2 de setembro. Os participantes aprenderão noções básicas sobre instalações residenciais, manutenção preventiva, identificação de problemas simples e cuidados essenciais de segurança.

O curso de Inglês Básico terá a maior oferta, com 30 vagas distribuídas igualmente entre os períodos da tarde e da noite. As aulas serão realizadas às segundas e quartas-feiras, de 3 de agosto a 2 de setembro. A turma da tarde estudará das 13 às 17 horas, enquanto a turma noturna terá atividades das 18 às 22 horas.

A formação trabalhará as bases da língua inglesa por meio de conteúdos de compreensão auditiva, conversação, leitura e escrita, com foco em vocabulário básico e estruturas gramaticais utilizadas em situações cotidianas, acadêmicas e profissionais.

No período noturno, o Saspe ainda disponibilizará 15 vagas para Assistente Administrativo Básico. As aulas ocorrerão às segundas e quartas-feiras, das 18 às 22 horas, entre 3 de agosto e 2 de setembro. O conteúdo inclui rotinas administrativas, organização de documentos, atendimento ao público e utilização de ferramentas de escritório.

Completando a programação, o curso de Videomaker contará com 15 vagas e será realizado às segundas e quartas-feiras, das 18 às 22 horas, no mesmo período. Para este curso, a idade mínima é de 16 anos. Os alunos aprenderão a planejar, gravar e editar vídeos utilizando recursos acessíveis, como smartphones e aplicativos de edição, além de técnicas básicas de enquadramento, iluminação, áudio e narrativa audiovisual.

A formação será voltada à produção de conteúdos para redes sociais, projetos autorais e registros de eventos, estimulando o desenvolvimento de habilidades criativas e técnicas que possam ser aplicadas tanto em iniciativas pessoais quanto profissionais.

A dirigente do Saspe, a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, destacou que a variedade de cursos permite atender diferentes perfis profissionais. “Nosso objetivo é oferecer qualificações que dialoguem com as necessidades atuais do mercado de trabalho e também com os projetos pessoais de cada participante. São formações em áreas administrativas, idiomas, tecnologia e serviços, que podem ampliar conhecimentos, fortalecer currículos e abrir novas possibilidades de atuação profissional”, afirmou. O Saspe pode ser contactado por meio do telefone (11) 4743-1600.