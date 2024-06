Segurança atinge 80 praças, mas população vê necessidade de reforço

Frequentadores das Praças dos Expedicionários e da João Pessoa, no Centro de Suzano, pedem mais segurança. No período da noite, de acordo com eles, a situação preocupa.

Donizete Nunes disse que a Praça dos Expedicionários está ‘abandonada’. “Não vemos nada aqui. Ninguém faz nada. Segurança não tem nada. Nunca vê ninguém aqui, só vê quando vem algum vereador, aí a GCM fica aí, mas tirando isso nunca tem nada. Já vimos assaltos, sequestros, está abandonada. Na outra praça tem o posto da GCM então está melhor, mas nessa não tem segurança nenhuma”.

Na visão de José Bessa, segurança nunca é demais, é sempre importante melhorar. “Tem que melhorar a segurança sim. Nunca é demais, sempre tem que ficar melhor. Está faltando, poderia dar uma melhoria nesse sentido”, disse.

Na Praça João Pessoa, a percepção é que a segurança ainda pode melhorar, mesmo com a base da Guarda Civil Municipal no local. Luiz Alexandre diz que “nunca é demais”.

“Segurança é sempre bom, nunca é demais. Tem a base, mas quanto mais, melhor”, disse.

Maria de Lurdes entende que antes era pior e teve melhoria nos últimos anos. “Melhorou bastante, antes era bem pior. Tem a base ali agora. Nunca ouvi falar de nada em relação a segurança por aqui, mas é sempre bom melhorar”.

Prefeitura

A Prefeitura disse que a Guarda Civil Municipal (GCM) é responsável pelo monitoramento dos locais públicos municipais, incluindo as praças e parques, de dia e à noite.

De acordo com a administração, os espaços que concentram grande fluxo de pessoas têm uma atenção maior. Como exemplos, a Prefeitura utilizou a Praça João Pessoa, no centro, e o Parque Max Feffer, no Jardim Imperador. Esses dois locais dispõem de bases 24 horas da GCM.

A Prefeitura disse, ainda, que todas as 80 praças e áreas públicas de lazer recebem atenção da administração municipal quanto à conservação e melhorias. Para isso, existe um cronograma prévio, além da necessidade que pode surgir a qualquer momento.

A administração municipal ressaltou que tem dado especial foco no setor de lazer nos últimos anos, “haja vista os locais recentemente inaugurados e revitalizados, como o Parque do Mirante, no Sesc, a Praça Ana Falsarella Guardia, na Vila Maluf, a Praça do Sol Nascente Dr. Junji Toyoda, no Jardim Sol Nascente, e as arenas esportivas do Tabamarajoara, do Jardim Vitória e do Jardim Maitê”.