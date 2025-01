Segurança Cidadã apresenta novo subcomandante da GCM

A Secretaria de Segurança Cidadã de Suzano apresentou na manhã desta quinta-feira (09/01) o novo subcomandante da Guarda Civil Municipal (GCM). Trata-se do agente de 1ª Classe Rodrigo Kanashiro, de 34 anos, que tem uma década e meia de atuação na corporação trabalhando em todos os grupamentos especializados e demais setores. O último em que Kanashiro atuou antes de assumir o cargo foi a Ronda Ostensiva Municipal (Romu), como coordenador.

O subcomandante assume o posto até então ocupado por Edmundo Gomes da Silva, no cargo desde junho de 2023. A comandante da GCM suzanense, Tatiana Orita, segue à frente da corporação e agora terá o auxílio de Kanashiro para liderar os 206 agentes distribuídos entre os grupamentos Força Patrulha, Romu, Ronda Ostensiva com Motocicleta (Romo), Patrulha Maria da Penha e Canil, além daqueles que atuam na sede, no Jardim Lincoln, e nas bases do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa, do Parque Municipal Max Feffer e do Jardim Casa Branca, na Base de Segurança Integrada (BSI), que fica na Praça João Pessoa, e na Central de Segurança Integrada (CSI), também no Paço Municipal.

"Agradeço a confiança depositada em mim para essa função. Vou responder à altura que a nossa GCM merece e contribuir com as demais forças de segurança que atuam em nossa cidade para transformar Suzano em uma cidade cada vez mais segura", destacou o novo subcomandante.

O secretário Francisco Balbino deu boas-vindas ao subcomandante e destacou que ele possui todas as qualificações necessárias para ocupar o cargo. “Kanashiro é um dos agentes mais experientes da nossa GCM. Seus anos de atuação embasam nossa decisão de alçá-lo ao posto de subcomandante e tenho certeza de que ele fará um grande trabalho ao lado da comandante Tatiana”.

Por sua vez, o prefeito Pedro Ishi agradeceu ao antecessor de Kanashiro pelos trabalhos prestados ao longo de um ano e meio. “Toda minha gratidão ao Gomes, que desempenhou um bom trabalho na liderança da nossa GCM, e faço votos que o novo subcomandante também possa fazer a diferença em nossa corporação, que é respeitada e reconhecida em todo o Estado de São Paulo e fora dele, a tornando ainda mais conhecida e eficaz na prestação de serviço à nossa população”, finalizou o chefe do Poder Executivo.