Segurança destaca 1,4 mil ocorrências e 3,8 mil rondas escolares em 4 meses

A Secretaria Municipal de Segurança Cidadã apresentou, nesta segunda-feira (09/06), na Câmara, o balanço das ações realizadas entre os meses de janeiro e abril, destacando as 1.483 ocorrências cumpridas e as 3.843 rondas escolares proporcionadas pelos grupamentos da Guarda Civil Municipal (GCM). Na oportunidade, foi detalhada a atuação dos agentes, que resultou em 31 operações, 154 prisões em flagrante, 65 quilos de entorpecentes apreendidos e 47 veículos recuperados.

As informações foram compartilhadas pelo titular da pasta, Francisco Balbino, que estava acompanhado pelo assessor estratégico, Marcelo Miyasaki; do subcomandante, Rodrigo Kanashiro; do diretor de Defesa Civil, Tony Wenzler; e do GCM Classe Distinta, Marcos Bragança.

A atividade foi conduzida pelo presidente da Comissão Permanente de Segurança Pública da Casa de Leis, Adilson de Lima Franco, o Adilson Horse, e contou com as presenças do presidente da Câmara, Artur Takayama; e dos vereadores Marcel Pereira da Silva, o Marcel da ONG; Jaime Siunte; José de Oliveira Lima, o Zé Oliveira; Givaldo Freitas dos Santos, o Baiano da Saúde; e Dirceu Carlos da Silva, o Filho do Carlão da Limpeza.

Durante a audiência, houve uma menção especial ao trabalho desenvolvido pela Patrulha Maria da Penha, que garantiu, nos quatro primeiros meses deste ano, 3,5 mil rondas realizadas nas localidades onde vivem e trabalham as 244 mulheres que foram acompanhadas pelo grupamento. Neste período, foram efetuadas, pela equipe, dez prisões e 963 entradas de medidas protetivas, além de 118 novas entrevistas, para que o trabalho possa contemplar um número ainda maior de munícipes.

A apresentação abordou, também, de forma separada, a atuação dos outros grupamentos da GCM.

Nesse contexto, conforme demonstrado, foi divulgada a atuação da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), que foi responsável por 62 prisões e apreensão de 46,2 quilos de entorpecentes; assim como o trabalho da Ronda Ostensiva com Motocicletas (Romo), que recuperou 20 motocicletas após 360 abordagens; e a mobilização das equipes do Grupamento de Proteção Ambiental (GPA), que resgatou 54 animais silvestres e participou de cinco operações relacionadas à proteção ambiental.

Os números da GCM contabilizados neste período também foram obtidos por meio dos serviços prestados pelo grupamento Canil, que garantiu a apreensão de 11,8 quilos de entorpecentes e de R$ 4.056, retirados do tráfico de drogas; e ainda por conta dos esforços implementados pelos grupamentos Comando Força e Força Patrulha, que efetuaram nove prisões e realizaram 147 atendimentos de perturbação de sossego.

Quanto às operações, foram compartilhados os números de cada um desses trabalhos especiais que foram desenvolvidos na cidade. As seis edições da operação “Cidade e Ordem” resultaram em 41 autuações, oito interdições, dez estabelecimentos fechados, 44 multas de trânsito, nove veículos apreendidos, três presos por receptação e mais de 400 abordagens. Já as três edições da operação “Sem Fronteiras”, promoveram vistoria em 311 veículos, localização de duas “casas bomba” (pontos de fabricação de entorpecentes), cinco prisões em flagrante, prisão de dois foragidos da Justiça, apreensão de 17 quilos de entorpecentes e mais de 500 abordagens.

Todo esse trabalho garantiu redução dos índices de criminalidade entre o primeiro quadrimestre de 2024 e o primeiro quadrimestre de 2025. Houve queda no roubo de veículos, de 191 para 112 (41,30%); de outros roubos, 449 para 349 (23,27%); de furto de veículos, de 328 para 295 (11,51%); e de outros furtos, de 952 para 916 (3,78%).

Quanto às atividades da Defesa Civil, foram destacados os 778 atendimentos realizados na cidade, os 164 monitoramentos em áreas de risco e as 164 vistorias.